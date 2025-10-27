Bénin : Décès de Mgr Barthélemy Adoukonou, figure éminente de l’Église catholique

L’Église catholique du Bénin est en deuil. Selon nos informations, Mgr Barthélemy Adoukonou s’est éteint dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre 2025 au Centre national hospitalier universitaire (CNHU) de Cotonou. Théologien de haut rang et artisan du dialogue interreligieux, il laisse derrière lui une œuvre intellectuelle et spirituelle considérable.

Né en 1942 à Abomey, Barthélemy Adoukonou avait été ordonné prêtre en 1966. Très tôt, il s’est distingué par son goût pour la recherche et la réflexion théologique. Entre 1971 et 1977, il a poursuivi des études de sociologie religieuse à Paris avant de s’envoler pour Ratisbonne, en Allemagne, où il a obtenu un doctorat en théologie. Titulaire également d’un diplôme en lettres et sciences humaines de la Sorbonne, il a su allier profondeur spirituelle et rigueur académique tout au long de sa carrière.

Mgr Adoukonou a occupé d’importantes fonctions au sein de l’Église en Afrique de l’Ouest. Il a notamment été secrétaire général de la Conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest francophone (CERAO) et de l’Association des conférences épiscopales de l’Afrique de l’Ouest anglophone (AECAWA). Son engagement pour une Église unie et dynamique à l’échelle du continent a marqué plusieurs générations de pasteurs et de chercheurs.

Reconnu au-delà des frontières africaines, il fut également membre du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et de la Commission théologique internationale, deux instances clés du Vatican. À travers ces responsabilités, Mgr Adoukonou a œuvré pour le rapprochement des confessions chrétiennes et le renforcement du dialogue entre foi et raison.