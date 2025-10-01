Bénin : Deux arrondissement de Kalalé dotés d’un commissariat de police

Les habitants des arrondissements de Bouca et Douncassa, dans la commune de Kalalé, disposent désormais d’un commissariat de police opérationnel. Selon les détails fournis par les services communication de la police, l’infrastructure a été officiellement ouverte et installée le lundi 29 septembre 2025, lors d’une cérémonie marquée par une forte mobilisation des autorités locales, des responsables de la hiérarchie policière et des représentants de la société civile.

Érigé pour répondre à des besoins croissants de sécurité, ce commissariat couvrira deux arrondissements, offrant ainsi un cadre structuré de prévention et de lutte contre l’insécurité. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont le maire de Kalalé, Tidjani Boni, les chefs d’arrondissements de Bouca et de Douncassa, Oumarou Suanon et Matchou Dèmon, ainsi que des dignitaires de la chefferie traditionnelle, des leaders religieux et communautaires.

La police républicaine était représentée par de hauts responsables, notamment le Commandant central des unités territoriales, le Contrôleur général Gaudens Segbo, le Directeur de la sécurité publique, le Commissaire divisionnaire Jean-Marie Sèglé, et le Directeur départemental du Borgou, le Commissaire divisionnaire Baudelaire Sègo.

Publicité

La cérémonie a été ouverte par des prières et bénédictions, conduites par le roi de Bouca et les responsables religieux, appelant à la paix et à une collaboration harmonieuse entre forces de l’ordre et populations. Dans son allocution, le chef d’arrondissement de Bouca a exprimé sa satisfaction et encouragé ses administrés à coopérer pleinement avec la police.

Le Commandant central des unités territoriales a, pour sa part, rappelé au personnel la nécessité d’incarner les valeurs de professionnalisme, d’éthique et de déontologie, tout en exhortant la population à accompagner les forces de l’ordre dans l’accomplissement de leur mission. Le nouveau commissaire de Bouca a réaffirmé l’engagement de son équipe à assurer avec rigueur la sécurité des deux arrondissements.

En clôturant la cérémonie, le maire Tidjani Boni a insisté sur l’importance de la collaboration citoyenne, en invitant les habitants à fournir aux agents des informations fiables et en temps réel. Il a par ailleurs exprimé la gratitude de la commune envers le chef de l’État et son gouvernement pour la création et la mise en service de cette nouvelle structure sécuritaire.