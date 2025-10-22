Bénin : Deux individus arrêtés pour vol de câbles électriques à la Gdiz

Dans la soirée du mardi 21 octobre 2025, vers 20 h 30, deux individus ont été appréhendés au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) pour vol de câbles électriques en cuivre. Les suspects, employés chargés de la collecte des déchets, ont détourné leur fonction pour commettre ce vol. D’après les informations publiées sur la page Facebook de la Police Républicaine, les deux hommes avaient sectionné environ 35 mètres de câbles en cuivre en début d’après-midi, vers 14 heures.

Ils avaient dissimulé le butin dans un sac de jute rempli d’ordures, espérant passer inaperçus et récupérer leur cargaison plus tard. Aux alentours de 18 heures, alors qu’ils tentaient de récupérer les câbles, ils ont été surpris par une patrouille conjointe des agents de sécurité civile et des forces de l’ordre du commissariat spécial de la GDIZ.

Les suspects ont été interpellés sans résistance et ont reconnu les faits, précisant qu’il s’agissait de leur première tentative. Ils ont été conduits au commissariat pour les besoins de l’enquête et sont actuellement en garde à vue. Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuels complices et clarifier les circonstances exactes de l’incident