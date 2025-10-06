Bénin-Élections : La Céna fait le point aux ministères et aux institutions

La Commission électorale nationale autonome (Céna) poursuit la série de rencontres engagées avec les différents acteurs impliqués dans l’organisation des élections générales de 2026. Après les échanges du vendredi 3 octobre 2025 avec les partis politiques, l’institution présidée par Sacca Lafia a réuni, lundi 6 octobre à Azalaï Hôtel de Cotonou, les représentants des ministères et institutions de la République pour une séance de travail consacrée à l’évaluation du processus électoral et à la présentation des outils de gestion des candidatures.

Placée sous la présidence effective de Sacca Lafia, la rencontre a enregistré la participation du Garde des sceaux, ministre de la Justice Yvon Détchénou, des membres du Conseil électoral, des cadres techniques de la Céna ainsi que des délégués venus des ministères et institutions. Dans son discours d’ouverture, le président de la Céna a rappelé l’importance de cette étape du processus, marquée par la mise en œuvre progressive du chronogramme électoral et par l’introduction d’innovations technologiques destinées à moderniser la gestion des élections.

« La rencontre de ce jour nous offre l’occasion de faire ensemble le point d’étape de l’organisation prochaine des élections », a indiqué Sacca Lafia. « Nous présenterons également les modalités pratiques pour la constitution des dossiers physiques des déclarations de candidature, ainsi que les fonctionnalités de la plateforme e-Déclaration, un outil numérique moderne et innovant conçu pour faciliter et sécuriser la gestion des candidatures », a-t-il ajouté.

L’outil e-Déclaration, développé par la Céna, vise à simplifier les procédures administratives, réduire les risques d’erreurs et garantir une égalité de traitement entre les candidats. Selon Sacca Lafia, il s’agit d’un « instrument au service de tous », qui marque une nouvelle étape dans la digitalisation du processus électoral béninois. Une formation des cadres techniques des partis politiques est d’ailleurs prévue afin de leur permettre de maîtriser l’utilisation de cette plateforme.

La séance de travail, quatrième du genre depuis le lancement des concertations, s’inscrit dans la dynamique de transparence et d’inclusivité que la Céna entend maintenir jusqu’à la tenue effective des élections générales. En rappel, la rencontre du 3 octobre dernier avait réuni les formations politiques autour du même objectif : informer sur l’état d’avancement du chronogramme électoral et préparer le dépôt des candidatures. Au terme des échanges, le président de la Céna s’est félicité du bon déroulement des travaux et a réaffirmé la détermination de l’institution à conduire un processus participatif et apaisé.

« Si nous avons voulu vous rencontrer, c’est pour vous montrer que tout avance normalement. La Céna fait le maximum pour éviter les tensions souvent observées au milieu ou à la fin du processus électoral. Nous restons ouverts à toutes vos suggestions pour améliorer les choses et faire des élections générales de 2026 une véritable fête démocratique », a-t-il déclaré, avant de remercier l’ensemble des participants pour leur disponibilité. À travers ces concertations successives, la Céna confirme sa volonté d’impliquer toutes les parties prenantes dans la préparation des scrutins, gage d’un processus électoral crédible et serein.