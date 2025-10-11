Bénin : Houndété renonce à sa bataille juridique sur sa candidature au sein des LD

La Cour constitutionnelle a rendu publique, le 10 octobre 2025, une décision actant le désistement des députés Éric Camille Houndété et Joël Godonou dans l’affaire les opposant à leur formation politique, Les Démocrates. Saisis par requête en date du 9 octobre, les deux parlementaires demandaient à la haute juridiction de déclarer contraire à la Constitution la tendance de leur parti à écarter leur candidature à l’élection présidentielle de 2026.

Dans leur requête, les intéressés faisaient valoir que cette orientation interne violerait leurs droits politiques et leur liberté de choix, garantis par la Constitution. Ils soutenaient notamment qu’aucune disposition légale n’interdit à un député de se porter candidat ni de s’auto-parrainer, contrairement à ce que laisserait entendre le débat interne au sein de leur formation politique. Pour appuyer leur argumentation, ils rappelaient qu’en 2021, l’actuelle vice-présidente Mariam Chabi Talata, alors députée, s’était elle-même parrainée sans que cette démarche ne soit invalidée.

Les requérants estimaient par ailleurs que le refus du parti d’accepter leurs candidatures en raison de leur statut de députés titulaires du droit de parrainage constituerait une discrimination fondée sur la position sociale. Selon eux, une telle pratique contreviendrait au principe d’égalité des citoyens devant la loi et restreindrait indûment leurs droits politiques. Toutefois, le 10 octobre 2025, soit au lendemain du dépôt de leur recours, les deux députés ont transmis à la Cour une lettre de désistement. Aucune observation n’a été produite par le parti Les Démocrates dans le cadre de la procédure.

Dans sa décision, la Cour constitutionnelle, a rappelé les fondements de sa compétence en matière de contentieux constitutionnel. Elle a distingué entre le contentieux objectif — visant la défense de la Constitution — et le contentieux subjectif, qui concerne la protection d’intérêts individuels. Le recours introduit par les deux députés étant de nature subjective, la Cour a jugé qu’il pouvait faire l’objet d’un désistement à tout moment de la procédure. En conséquence, la juridiction a donné acte du désistement d’Éric Camille Houndété et de Joël Godonou et ordonné la radiation du dossier du rôle. La décision sera notifiée aux intéressés ainsi qu’au président du parti Les Démocrates et publiée au Journal officiel de la République du Bénin.