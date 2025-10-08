Bénin : Il se fait passer pour un commissaire de police pour escroquer…

Le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a examiné, ce mercredi 8 octobre 2025, une affaire d’usurpation de titre et d’escroquerie impliquant un individu se faisant passer pour commissaire de police. Selon Bip Radio qui a rapporté les informations, l’audience s’est tenue en présence du prévenu et de la victime.

D’après les faits rapportés à la barre, l’accusé aurait mis en place un stratagème bien rodé dans plusieurs bars de la localité de Hêvié. Se présentant comme un officier de police en mission de contrôle, il prétendait vérifier les autorisations d’exploitation et relevait systématiquement des « infractions » liées à la pollution sonore. Pour éviter la fermeture de leurs établissements, certains tenanciers auraient versé de l’argent à l’intéressé.

Le subterfuge a fini par être démasqué lorsqu’il a croisé, par hasard, une véritable équipe de patrouille. Interpellé, l’homme a d’abord affirmé être commissaire adjoint à Akplomè, avant de se présenter comme responsable d’un groupe de sport. Confondu par les preuves, il a reconnu les faits lors de son audition. Le ministère public a requis à son encontre une peine de 36 mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 200 000 francs CFA. Le tribunal a mis le dossier en délibéré et rendra sa décision le 22 octobre 2025.