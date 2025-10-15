Bénin : Justine Bada s’est éteinte

La comédienne béninoise Justine Bada, connue du grand public sous les noms de « Mémé Propriétaire », « Mémé Dédié » ou « Mémé Djabi », est décédée dans la nuit du 13 au 14 octobre 2025 à 4h du matin, à son domicile à Tori-Bossito. Figure incontournable du cinéma et de l’humour béninois, elle laisse derrière elle une carrière marquée par le talent, la passion et une résilience exceptionnelle. Révélée par ses prestations scéniques puis au cinéma, elle a conquis le public grâce à son rôle emblématique de propriétaire autoritaire. Mais l’un de ses rôles les plus marquants demeure celui qu’elle incarne dans le film Héritage de Francis Zossou : une mère voulant transmettre la sorcellerie à son enfant.

Ce personnage, joué pour des raisons strictement artistiques, a profondément marqué les esprits par sa puissance dramatique… mais aussi bouleversé sa vie personnelle. Ce tournage a en effet coïncidé avec le début des problèmes de santé de son plus jeune fils, dont le décès l’a profondément affectée, d’après une interview qu’elle a accordée à un média local en 2014. Pire encore, certaines personnes de son entourage ont cru qu’elle pratiquait réellement la sorcellerie, lui infligeant critiques, peur et rejets. Elle a pourtant assumé ce rôle avec professionnalisme, prouvant que le métier d’acteur consiste à tout jouer, même l’incompris.

Sa vie a également été une leçon de courage. Dans cette même interview, elle révélait que son mari s’était d’abord opposé à sa carrière artistique. Déterminée, elle a persévéré jusqu’à obtenir son respect et son soutien. Malgré les obstacles, elle a brisé les préjugés, ouvert des portes aux femmes du milieu artistique et marqué des générations par son authenticité.

Justine Bada s’en va, mais son héritage artistique demeure. Elle restera dans la mémoire collective comme une femme forte, audacieuse et passionnée, qui a transformé les mentalités à travers ses rôles et laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma béninois.