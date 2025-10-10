Bénin : La CENA ouvre ses portes aux candidats pour la  présidentielle de 2026 

Le coup d’envoi officiel du dépôt des dossiers de candidature pour l’élection présidentielle de 2026 a été donné ce vendredi 10 octobre au siège de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Malgré l’ouverture de cette phase cruciale, aucun duo de candidats ne s’était encore présenté en cette première matinée. La CENA se dit cependant pleinement opérationnelle pour accueillir les postulants. Un dispositif logistique et humain rigoureux a été mis en place pour garantir la bonne gestion du processus. Deux équipes, composées chacune de onze agents, se relaieront pour assurer l’enregistrement et le traitement des dossiers.

Afin de garantir l’équité et la rigueur du processus, la procédure de dépôt est articulée autour d’un protocole strict de quatre phases distinctes : présentation du duo, vérification des Pièces, contrôle numérique et examen de complétude. Le candidat principal se présente dans la salle de réception dédiée, accompagné de son colistier. Les agents de la CENA procèdent à la vérification initiale des pièces communes ainsi que des documents individuels obligatoires. Une étape de contrôle essentielle porte sur la version numérique du dossier fourni par le duo. Enfin, les agents effectuent un examen approfondi pour s’assurer que l’intégralité des pièces requises est présente.

Si, et seulement si, le dossier est jugé complet après cette vérification minutieuse, un récépissé provisoire est immédiatement délivré au duo de candidats, attestant la bonne réception de leur candidature. La délivrance du récépissé provisoire marque la fin de la phase de dépôt et le début d’une nouvelle étape non moins décisive : l’étude de fond des documents. Conformément à son calendrier, la Commission électorale dispose d’un délai de huit jours à compter de la réception de chaque dossier pour en analyser le fond et statuer officiellement sur sa recevabilité définitive.

Bien que les prétendants à la magistrature suprême n’aient pas encore manifesté leur présence au Jour 1, la CENA est prête. Les jours à venir s’annoncent chargés, avec l’attente des premières grandes déclarations et du défilé des personnalités politiques déterminées à briguer les suffrages en 2026. L’horloge électorale tourne.