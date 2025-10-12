Bénin : La Gdiz obtient de nouvelles distinctions honorifiques

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), développée et gérée par SIPI-BENIN S.A., fruit d’un partenariat public-privé entre le Gouvernement du Bénin et ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), a été mise à l’honneur lors des fDi Global Free Zones of the Year Awards 2025, organisés par fDi Intelligence, branche du Financial Times spécialisée dans l’analyse des zones économiques.

La GDIZ a reçu trois distinctions majeures :

Meilleure Zone Industrielle d’Afrique

7ᵉ place au classement mondial des zones industrielles

Mention honorable pour sa contribution au développement économique et social du Bénin

Ces reconnaissances soulignent le rôle stratégique de la GDIZ dans le développement industriel africain et sa capacité à attirer des investissements tout en créant des opportunités durables pour l’économie locale. Selon fDi Intelligence, « la GDIZ évolue dans un environnement particulièrement exigeant, génère un nombre significatif d’emplois directs et joue un rôle clé dans le développement national ».

La GDIZ se distingue également par ses initiatives en matière de formation professionnelle, de transfert de compétences et de transformation locale de produits tels que le coton, la noix de cajou et le soja, renforçant ainsi le développement industriel durable du Bénin.

Benin Cashew : une reconnaissance internationale pour la durabilité et la performance

Au sein de la GDIZ, Benin Cashew SA, spécialisée dans la transformation des noix de cajou, a obtenu la certification EDGE Advanced pour ses cinq unités de production. Cette distinction récompense l’efficacité de l’entreprise dans l’utilisation des ressources, avec 44,27 % d’économies d’énergie, 79 % d’économies d’eau et une réduction de 45 % de l’énergie incorporée dans les matériaux.

La capacité totale de transformation de l’entreprise atteint 120 000 tonnes de noix de cajou brutes par an, et son objectif est de porter les exportations d’amandes de cajou du pays à 170 millions de dollars par an. Les unités de production sont équipées de technologies modernes pour optimiser les processus de transformation et de valorisation locale.

Benin Cashew SA a également été reconnue lors des All Africa Business Leaders Awards, le 24 octobre 2024 à Johannesburg, comme Meilleure Entreprise Agro-Africaine de l’année, une première pour une entreprise béninoise. Cette distinction met en valeur son rôle dans l’industrialisation locale et la création de valeur ajoutée dans la filière cajou.

SIPI-BENIN et engagement environnemental

La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN S.A.) a, pour sa part, reçu une attestation officielle de reconnaissance de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE). Cette distinction témoigne de son engagement en faveur du développement durable et du respect des normes écologiques les plus strictes, confirmant le positionnement de la GDIZ comme un modèle de zone industrielle responsable et innovante.