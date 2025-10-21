Bénin : La GDIZ propulse la croissance, S&P confirme la note souveraine

Selon Financial Afrik, l’agence américaine S&P Global Ratings a confirmé, le 17 octobre 2025, la note souveraine du Bénin à ‘BB-/B’ avec une perspective positive. L’évaluation met en avant la rigueur budgétaire, la solidité des réformes et la clarté de la transition politique, tout en projetant une croissance moyenne du PIB réel de 6,1 % sur la période 2025-2028.

S&P souligne que cette performance économique repose en grande partie sur la montée en puissance de la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ Bénin), moteur clé de l’activité manufacturière et des exportations. Le port de Cotonou et le démarrage des projets pétrolier et aurifère de Sèmè et Perma, attendus dès fin 2025, renforcent cette dynamique.

La trajectoire budgétaire du Bénin est également saluée : le déficit public devrait reculer à 2,9 % du PIB en 2025, et la dette publique est projetée sous 40 % du PIB à l’horizon 2028, avec des échéances majoritairement longues et un coût moyen de financement faible (3,4 %). La stratégie de gestion active de la dette, la solidité des réserves de trésorerie et la digitalisation des services publics sont autant de facteurs qui contribuent à la confiance des investisseurs.

S&P note que le pays reste exposé à certaines vulnérabilités, notamment la dépendance commerciale au Nigeria et des tensions sécuritaires au nord, mais estime que la gouvernance économique reste prévisible et compétente. La transition politique, marquée par le respect de la limite constitutionnelle des mandats et le retrait du président Patrice Talon, ne freine pas les réformes et pourrait au contraire ouvrir un nouveau cycle d’investissement, soutenu par le PAG III et un futur programme FMI après les élections de 2026.

Enfin, sur le plan régional, le Bénin conserve une place privilégiée au sein de l’UEMOA, juste derrière la Côte d’Ivoire, grâce à une politique macroéconomique stable et un environnement institutionnel crédible. Selon S&P, la solidité de son modèle économique, désormais structuré et institutionnalisé, assure la continuité et la prévisibilité de la croissance, indépendamment des changements politiques.