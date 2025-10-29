Bénin : l'ancien maire de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun, placé en garde à vue

L’ancien maire par intérim de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun, n’est plus libre de ses mouvements. L’homme politique béninois a été placé en garde à vue ce mardi 29 octobre 2025, de même que l’un de ses anciens collaborateurs, Martial Abobo, l’ancien directeur des affaires domaniales. Cette interpellation fait suite à l’ouverture d’une information judiciaire par le Parquet spécial de la Cour spéciale des affaires foncières (CSAF) à l’encontre de l’ancien édile.

Selon les informations disponibles, les investigations judiciaires concernent spécifiquement des parcelles situées dans le quartier Agla qui auraient été attribuées à la collectivité Hounguè. Les enquêteurs cherchent à déterminer les circonstances exactes dans lesquelles certains documents administratifs liés à ces attributions auraient été établis ou modifiés durant la période où Isidore Gnonlonfoun était à la tête de la ville de Cotonou.

La gestion des affaires domaniales dans les grandes villes du Bénin reste un sujet d’une grande complexité et est souvent au cœur de problématiques délicates. Les enquêtes en cours visent à établir les responsabilités des différentes personnalités impliquées dans ce dossier.

Isidore Gnonlonfoun a un parcours politique important. Ancien ministre de la Décentralisation sous la présidence de Boni Yayi, il a pris les rênes de la mairie de Cotonou en 2017, assurant l’intérim après la destitution de Lehadi Soglo. Il a dirigé la capitale économique jusqu’à la passation de service à l’actuel maire, Luc Sétondji Atrokpo, au lendemain des élections communales et municipales de 2020.

Cette garde à vue marque une nouvelle étape dans l’engagement de l’État à assainir la gestion foncière.