Bénin : l’ANIP rappelle l’obligation de déclarer un décès avant les funérailles

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a annoncé, ce vendredi 31 octobre 2025, le lancement d’une opération d’envergure destinée à mettre à jour le Registre national des personnes physiques (RNPP). Cette initiative vise à recenser les décès survenus entre le 1er novembre 2017 et le 6 novembre 2025 mais non encore enregistrés dans les bases de données de l’état civil.

Selon le communiqué officiel, l’objectif est de renforcer la fiabilité du système national d’identification et d’assurer une meilleure concordance entre les informations administratives et la réalité démographique. Les familles concernées sont invitées à se rapprocher du chef de quartier ou du chef de village du lieu du décès pour effectuer la déclaration.

Les actes de décès seront délivrés gratuitement dans les antennes de l’ANIP installées au sein des mairies et arrondissements des communes à statut particulier. L’opération se déroulera jusqu’au 31 décembre 2025. En parallèle, l’Agence met en place un mécanisme permanent pour le suivi des décès.

À l’avenir, toute cérémonie funéraire devra être précédée d’une déclaration officielle du décès, conformément à l’article 31 de la loi n°2020-34 du 6 janvier 2021. Le texte prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette disposition. Pour accompagner le public, l’ANIP met à disposition deux numéros d’information : le 7054 (appel gratuit) et le +229 01 21 40 00 66 (accessible depuis la diaspora et pour les appels internationaux).