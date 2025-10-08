Bénin : L'armée déjoue une attaque terroriste à Kalalé

L’armée béninoise vient d’enregistrer un succès visible dans la lutte contre le terrorisme au Nord-Bénin. Une attaque terroriste planifiée a été efficacement déjouée ce mardi 7 octobre 2025 dans la commune de Kalalé, département du Borgou. Plus précisément, c’est le village de Dangazi, situé à la frontière nigériane, qui a été le théâtre de cette opération qui démontre la vigilance et la réactivité des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Aux environs de 14 heures, des Individus Armés Non Identifiés (IANIS) ont fait une incursion dans la localité. Leurs cibles initiales visaient notamment un jeune vendeur, signalant peut-être une tentative d’enlèvement ou de racket qui a rapidement dégénéré en affrontement. Cependant, leur plan a été mis en échec par la riposte immédiate et coordonnée des FDS. Ces dernières étaient appuyées par des chasseurs traditionnels locaux, un partenariat qui se révèle crucial dans la sécurisation des zones frontalières.

Les échanges de tirs ont été brefs mais particulièrement intenses, soulignant la détermination des assaillants, mais aussi la rapidité d’exécution de la contre-offensive militaire. Le bilan de cette intervention est clair : deux terroristes ont été neutralisés sur place. Le reste du groupe a été contraint de prendre la fuite, se dispersant et s’enfuyant précipitamment vers la frontière.

Ce succès militaire ne s’arrête pas à la neutralisation des assaillants. Les FDS ont également sécurisé des preuves matérielles importantes abandonnées par les fugitifs. Sur les lieux, les forces de l’ordre ont récupéré deux armes automatiques ainsi que plusieurs munitions, des équipements qui confirment la nature et les intentions dangereuses du groupe. La récupération de cet arsenal représente non seulement une perte pour les réseaux terroristes mais aussi un coup de pouce à l’effort de démantèlement.

Cette prouesse de l’armée à Dangazi envoie un signal fort : le Bénin maintient une ligne de défense infranchissable face aux menaces qui pèsent sur ses frontières septentrionales. Elle rappelle l’engagement constant des FDS à assurer la sécurité des populations, souvent en première ligne contre des groupes armés bien équipés. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone pour s’assurer que toute menace résiduelle a été écartée et pour traquer les fugitifs.