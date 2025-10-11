Bénin : Le comité des rites Vodun lance la labellisation des pratiques spirituelles

Le Bénin franchit une nouvelle étape dans la valorisation de son patrimoine spirituel. Selon des informations rapportées par le média Bénin Intelligent, ce samedi 11 octobre 2025, Grand-Popo a été le cadre d’un atelier national ambitieux dédié à la labellisation des rites et pratiques du Vodun. Initié par le Comité des Rites Vodun du Bénin, l’événement réunit des dignitaires de tout le pays pour examiner, harmoniser et valider les pratiques, les architectures et les symboles susceptibles d’obtenir une reconnaissance officielle. L’objectif affiché : offrir au Vodun un cadre normatif et culturel qui préserve son authenticité tout en favorisant son intégration dans le tourisme religieux et patrimonial.

Créé par décret présidentiel en septembre 2023 et placé sous la direction du professeur Mahougnon Kakpo, le Comité des Rites Vodun occupe une position stratégique dans la valorisation de cette dimension essentielle de l’identité béninoise. Il s’agit non seulement de restaurer l’image du Vodun, souvent caricaturée, mais aussi de renforcer la politique nationale visant à faire du Bénin une référence mondiale en matière de tourisme spirituel. Après l’étape de Grand-Popo, le programme se poursuivra dans le nord du pays, couvrant notamment le Borgou, l’Alibori, l’Atacora et la Donga.

Lors de son intervention très attendue, le professeur Mahougnon Kakpo a dressé un état des lieux critique du Vodun contemporain. Il a appelé à une refondation éthique et esthétique des pratiques, dénonçant certaines dérives susceptibles de nuire à la crédibilité de cette spiritualité. Il a notamment pointé du doigt le manque d’hygiène dans certains rituels, l’exposition publique du sang, le dépôt des sacrifices sur les carrefours ou l’utilisation d’une même lame pour plusieurs initiés. « Quand on dénigre le Vodun, quand on traite systématiquement le Béninois de sorcier, c’est toute la République qui est meurtrie », a-t-il souligné, insistant sur le lien entre respect du Vodun et dignité nationale.

Le président du Comité a également critiqué la commercialisation du sacré sur les réseaux sociaux. « Combien de médecins sérieux font des publicités tapageuses sur TikTok pour leurs remèdes ? Aucun. Pourtant, nous, les Hounnon, Vodunnon, nous utilisons ces plateformes pour vanter les vertus de tel bo ou de telle potion magique. Cette pratique nuit à notre spiritualité », a-t-il déploré. Il a plaidé pour des réformes profondes : adoption d’un emblème commun à tous les cultes Vodun, harmonisation architecturale des temples, retour aux langues nationales et rejet des symboles importés.

Cette initiative de labellisation s’inscrit dans un projet culturel plus large, incarné par des chantiers emblématiques comme la Route des Couvents Vodun et la construction du Musée international du Vodun à Porto-Novo. À travers ces actions, le Bénin entend devenir la « Mecque du Vodun », un espace de pèlerinage, de recherche et de promotion de cet héritage ancestral. En plaçant le Vodun au cœur de la fierté nationale, l’atelier de Grand-Popo amorce ainsi une véritable mutation : celle d’une spiritualité assumée, modernisée et en phase avec son temps.