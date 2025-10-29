Bénin : le journaliste Olivier Allocheme présente ses excuses publiques depuis sa cellule

Le rédacteur en chef du quotidien L’Événement Précis, Olivier Allocheme, a présenté des excuses publiques à la suite de sa détention intervenue le 9 octobre 2025. Le journaliste, également enseignant, avait été interpellé selon plusieurs sources dans l’établissement où il exerce. Son arrestation est liée à des publications diffusées sur sa page Facebook personnelle.

Dans un message rendu public depuis son lieu de détention par le même canal, Olivier Allocheme reconnaît avoir diffusé des informations qu’il qualifie de « choses rapportées, sans vérification rigoureuse des sources ». Il admet que ses publications « ont pu prêter à confusion et donner lieu à des interprétations susceptibles de porter atteinte à l’honneur du Chef de l’État et à la haute fonction républicaine qu’il incarne ». L’ancien chroniqueur affirme n’avoir nourri « aucune intention malveillante », évoquant plutôt « une erreur de discernement dans la gestion de sa page Facebook ». Il dit mesurer la portée de ses actes et souligne sa responsabilité en tant que journaliste et rédacteur en chef.

Dans sa déclaration, Olivier Allocheme annonce avoir pris trois engagements : le retrait définitif des publications en cause, la présentation publique de ses excuses et le renforcement de la vigilance sur ses communications personnelles. Il conclut en réaffirmant son attachement « aux valeurs républicaines et aux principes éthiques du journalisme », tout en exprimant le vœu que ses excuses soient reçues « avec le respect, la déférence et la responsabilité qui les animent ».