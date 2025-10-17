Bénin : Le parti LD maintient le dépôt de la fiche Sodjinou

La tension reste vive autour de la participation du parti Les Démocrates à l’élection présidentielle d’avril 2026. Dans une déclaration rendue publique dans la soirée du vendredi 17 octobre, le Secrétaire national à la communication, Guy Dossou Mitokpè, a annoncé que le parti avait procédé au dépôt de la 28ᵉ fiche de parrainage exigée pour la validation du dossier de candidature de son duo Renaud Agodjo – Jude Lodjo. Cette fiche, au cœur de la polémique, est celle du député Michel Sodjinou, dont le parrainage avait été invalidé par la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Selon la déclaration lue par M. Mitokpè, le dépôt s’est déroulé « conformément à la Constitution et au Code électoral ». Le parti affirme avoir complété son dossier après la délivrance d’un récépissé provisoire le 14 octobre, mentionnant l’absence d’une fiche de parrainage. Maître Renaud Agodjo, tête du duo présidentiel, s’est personnellement rendu à la Céna pour déposer la fiche signée « librement et en toute conscience » par le député Michel Sodjinou, le 2 septembre 2025.

Constat d’huissier…

Toutefois, la procédure aurait connu plusieurs rebondissements. Après une première réception du dossier à 10h24, la Céna aurait suspendu la remise du récépissé définitif, invoquant une erreur nécessitant l’émission d’un nouveau document. Le candidat Renaud Agodjo aurait refusé de signer cette nouvelle version, estimant qu’aucune mention particulière n’avait été exigée lors du dépôt des 27 autres fiches. Un constat d’huissier a été dressé pour documenter ce que le parti qualifie d’« irrégularité flagrante ».

Les Démocrates affirment par ailleurs que l’huissier intervenu pour la Céna serait le même que celui du député Sodjinou, une situation qu’ils jugent « troublante » et « contraire à la neutralité requise ». À l’issue de longues discussions internes, la Commission aurait finalement refusé de remettre la fiche dûment signée au candidat, malgré la régularité du dépôt.

La promesse du parti LD

Dans sa déclaration, le parti dénonce « des manœuvres dilatoires » et « des pratiques opaques » au sein de la Céna, qu’il accuse de compromettre « l’égalité entre les candidats et la crédibilité du processus électoral ». Il appelle la Cour constitutionnelle à dire le droit et à garantir la transparence du scrutin.

Enfin, Les Démocrates affirment que la sécurité de leurs candidats serait menacée et interpellent le gouvernement sur son devoir de protection. « Les élections présidentielles ne se passeront pas sans le Parti Les Démocrates », a conclu Guy Dossou Mitokpè, appelant à la vigilance des citoyens et des partenaires internationaux.