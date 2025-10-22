Bénin : Le pasteur Guidibi rattrapé par le démon des affaires domaniales

Déjà connu pour une affaire d’escroquerie foncière qui lui avait valu une condamnation en 2020, le pasteur béninois Edgard Guidibi est à nouveau rattrapé par la justice. L’homme d’Église, également promoteur d’une agence immobilière, a été interpellé ce mercredi 22 octobre 2025 et placé en garde à vue à la brigade criminelle, selon des informations rapportées par Le Potentiel.

En février 2020, le prédicateur avait été placé sous mandat de dépôt après plusieurs plaintes liées à des transactions de vente de parcelles. Le tribunal de Cotonou l’avait ensuite condamné, le 10 mars de la même année, à huit mois de prison avec sursis et à une amende de 500 000 F CFA pour escroquerie, escroquerie avec appel au public et association de malfaiteurs. Défendu à l’époque par Mes Huguette Bokpè Gnancadja et Valentin Akoha, il avait recouvré la liberté après quelques semaines de détention préventive.

Cinq ans plus tard, le nom d’Edgard Guidibi refait surface dans une nouvelle affaire, également liée à des opérations immobilières. Les circonstances exactes de cette interpellation n’ont pas encore été précisées, mais les premiers éléments laissent penser à un dossier d’ordre foncier. Pour l’heure, le pasteur est gardé à vue dans les locaux de la brigade criminelle, le temps pour les enquêteurs de faire la lumière sur les accusations portées contre lui.