Bénin : l’ex-chef d’état-major de la marine condamné pour abus de fonctions

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu, cette semaine, son verdict dans l’affaire impliquant l’ancien chef d’état-major de la marine nationale, Jean-Léon Olatoundji, et deux de ses collaborateurs. Les trois officiers étaient poursuivis pour des faits d’« abus de fonctions » et de « complicité d’abus de fonctions ».

Au terme de l’audience, la Cour a reconnu coupables Jean-Léon Olatoundji et le commandant de la base fluviale de Karimama. Tous deux ont été condamnés à dix-huit mois d’emprisonnement ferme et à une amende d’un million de francs CFA chacun. Le troisième prévenu, entendu sans mandat de dépôt, a été relaxé au bénéfice du doute.

Le dossier remonte à une série d’enquêtes portant sur des détournements de carburant à la base navale de Cotonou et des pratiques de rançonnement sur l’axe fluvial Cotonou–Karimama. Selon l’accusation, l’ex-chef d’état-major aurait perçu des transferts d’argent provenant de la revente illégale de carburant, sans s’interroger sur leur provenance. Le préjudice causé est estimé à plusieurs millions de francs CFA.

Dans un second volet de l’affaire, le ministère public a reproché à l’ancien officier supérieur d’avoir reçu une part des sommes collectées auprès des usagers traversant le fleuve Niger, à la suite de la fermeture des frontières terrestres entre le Bénin et le Niger. Lors des réquisitions, le parquet spécial avait demandé une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme, assortie d’une amende de deux millions de francs CFA. Finalement, la Cour a opté pour une condamnation plus clémente. Les prévenus disposent d’un délai de quinze jours pour interjeter appel.