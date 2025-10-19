Bénin : l'He Radji invite son collègue Michel Sodjinou à la raison

Le siège de la formation politique « Les Démocrates » de l’Ouémé à Adjarra-Docodji, a servi de cadre à Radji Akim ; député de la neuvième législature, pour donner de la voix afin de ramener à la raison son collègue l’honorable Michel Sodjinou dans la crise relative à la question de l’utilisation de sa fiche de parainage.

Le message à l’adresse de Michel Sodjinou et porté par la voix de son collègue, est une exhortation dans un contexte où à en croire les propos du député Radji Akim ; la démocratie béninoise est mise à rude épreuve. Une exhortation qui voudrait que la vedette de circonstance, place au centre de toutes les priorités ; l’intérêt supérieur de la nation. Celui de permettre au parti Les Démocrates de répondre présent aux élections présidentielles de 2026. Ce qui pour l’instant, n’est pas une certitude au regard de la position de Michel Sodjinou qui de nos jours fait l’objet de toutes les attentions du fait de son droit de parainage.

Malgré tout, l’honorable Radji Akim voudrait que son collègue Sodjinou écoute la voix du peuple en cette période sensible où la balance de l’espoir est du côté de « Les Démocrates ». Il a cité en exemple la situation des exilés et des détenus politiques pour montrer combien le député Michel Sodjinou est tenu de répondre aux aspirations du peuple dont il est le représentant afin de favoriser une ère nouvelle de cohésion sociale. Il a rappelé à ce dernier la mémoire de leurs combats communs pour l’inviter à vite se décider avant qu’il ne soit trop tard. Il lui a recommandé de ne point laisser cette flamme de milliers de jeunes s’éteindre, lesquels croient en une alternative crédible.

Le désaccord résultant selon lui, du droit de l’expression, ne doit pas être une occasion pour détruire ce qu’on a contribué à construire. Raison de ce devoir de responsabilité à l’endroit de l’honorable Michel Sodjinou et l’invitant à lâcher prise pour inscrire son nom dans le répertoire des bonnes notes démocratiques. Le député Radji Akim en présence de nombreux militants vient de jouer sa partition. Il revient au concerné de saisir la balle au bond dans un contexte où le combat juridique est à l’œuvre et les regards tournés vers la cour constitutionnelle, l’arbitre de degré supérieur du jeu électoral.