Bénin : Paul Hounkpè porté candidat de la FCBE après les alliances politiques

La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a officiellement désigné son candidat pour l’élection présidentielle de 2026. Le choix s’est porté sur Paul Hounkpè, actuel Secrétaire exécutif national du parti. L’annonce a été faite à l’issue d’une réunion du Bureau politique tenue le mercredi 1er octobre 2026.

Selon des sources internes, la désignation de Paul Hounkpè découle d’une volonté exprimée par les structures locales du parti. Un comité a soumis cette proposition au Bureau politique, qui l’a validée à l’unanimité. Depuis la présidentielle de 2021, le parti avait progressivement mis en avant son Secrétaire exécutif comme figure centrale, renforçant son positionnement pour ce nouveau rendez-vous électoral.

Vers la désignation d’un colistier

La réflexion se poursuit quant au choix du colistier ou de la colistière qui accompagnera Paul Hounkpè dans la course présidentielle. Le profil retenu devrait être dévoilé en début de semaine prochaine, selon les indications du comité chargé de la préparation. L’investiture officielle du duo présidentiel est prévue pour le 11 octobre 2026, sauf modification du calendrier.

Cette désignation intervient dans un contexte politique marqué par la signature récente d’accords de coalition avec l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR), deux partis de la mouvance présidentielle. Les accords, conclus le 16 septembre 2025, portent à la fois sur une coopération parlementaire et sur une gouvernance concertée.

Ancien ministre sous le président Boni Yayi, Paul Hounkpè fut également maire de Bopa avant de devenir colistier du candidat FCBE lors de la présidentielle de 2021. Depuis 2019, il occupe la fonction de Secrétaire exécutif national, rôle dans lequel il a conduit le parti avec un style marqué par la recherche de compromis et une approche de diplomatie politique.