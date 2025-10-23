Bénin: Résultats de la présélection pour les postes de DSI, DST, PRMP et SAA

Le coordonnateur de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes porte à la connaissance des personnes ayant soumis leur candidature pour les fonctions de Directeur des systèmes d’information (DSI), Directeur des services techniques (DST), Personne responsable des marchés publics (PRMP) et Secrétaire administratif d’arrondissement (SAA) que les résultats de la phase d’étude de dossiers sont disponibles et sont déjà communiqués par mail, à l’adresse indiquée par chaque candidat.

Les candidats présélectionnés pour la fonction de SAA subiront un test écrit ; ceux présélectionnés pour les fonctions de DSI, DST et PRMP passeront quant à eux, un entretien individuel. Les date et lieu du test écrit et de l’entretien individuel seront communiqués ultérieurement par voie de presse.

Les candidats dont les dossiers sont rejetés pourront introduire une réclamation, en envoyant un mail à l’adresse secretariat.cscgc@presidence.bj en indiquant les justifications appropriées, en relation avec les exigences du poste et le motif du rejet qui leur a été notifié individuellement. Toutefois, aucun complément de pièce ne sera admis. Les réclamations seront prises en compte jusqu’au lundi 27 octobre 2025 à 23 heures 59 minutes. Il est à rappeler que la présélection des candidats sur dossier est faite sous réserve des conclusions de la visite médicale, de la vérification ultérieure de l’authenticité des diplômes produits.