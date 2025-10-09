Bénin : Retour sur l’incendie de ce mercredi à Cotonou (d’énormes dégâts…)

Un violent incendie s’est déclaré dans la matinée du mercredi 8 octobre 2025 dans une habitation de Cotonou, provoquant d’importants dégâts matériels et plongeant un couple de revendeurs d’essence dans la détresse.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place par Fraternité, le feu serait parti alors que la maîtresse des lieux préparait un repas à proximité de bidons d’essence entreposés dans la maison. En quelques instants, les flammes se sont propagées, réduisant en cendres la bâtisse et tout son contenu. Alertés par les cris, les voisins se sont précipités pour prêter main-forte, mais n’ont pu que constater l’ampleur du sinistre.

Sous le choc, les deux victimes, en larmes, ont été incapables de s’exprimer. Une habitante du quartier, émue, a confié que le couple exerçait le commerce de carburant depuis plus d’une décennie. « On les a souvent prévenus des risques, surtout quand la femme cuisinait tout près des réserves d’essence, mais elle pensait tout maîtriser », a-t-elle raconté, désemparée.

Les dégâts dépassent le cadre du domicile du couple. Un menuisier voisin a vu son atelier partir en fumée, machines comprises. Juste à côté, une boutique de vente de cercueils a également été touchée : un seul cercueil blanc a pu être sauvé avant que les flammes n’engloutissent le reste. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, mais le couple n’a rien pu récupérer : maison, boutique, animaux d’élevage et réserves de carburant ont tous été consumés. Ils ont toutefois réussi à mettre leurs quatre enfants à l’abri avant que le feu ne se propage.

Sur les lieux, des habitants ont critiqué la lenteur de l’intervention des sapeurs-pompiers. « Il a fallu attendre près de deux heures avant leur arrivée. Nous avons essayé de contenir le feu avec de l’eau et de la mousse, mais c’était trop tard », déplore une voisine. Les agents de sécurité dépêchés sur place ont découvert plusieurs bidons d’essence enterrés dans la chambre du couple, dont trois de 120 litres. Selon leurs observations, les réserves étaient disséminées dans toute la maison afin de dissimuler le stock. Un témoin affirme les avoir vus à plusieurs reprises recevoir des livraisons nocturnes.