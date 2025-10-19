Bénin : Sodjinou enfonce le clou et met fin aux polémiques

Le député Michel Sodjinou est de nouveau sorti de son silence. Dans une vidéo rendue publique ce dimanche 19 octobre 2025, l’élu du parti Les Démocrates a réaffirmé sa position sur le parrainage refusé au duo de sa formation politique pour la présidentielle d’avril 2026. Une sortie au ton ferme, dans laquelle il répond également à Me Renaud Agbodjo, qui avait soulevé la veille certaines interrogations à son sujet.

D’entrée, Michel Sodjinou dénonce ce qu’il qualifie de « politique de l’ombre et du mensonge organisé » au sein du parti d’opposition. Revenant sur les faits, il affirme que son nom a été utilisé sans son consentement dans un formulaire de parrainage transmis à la CENA, une initiative qu’il considère comme une falsification. « Sans mon avis, sans mon consentement, on a rempli la fiche », a-t-il déclaré, estimant que cette démarche aurait été orchestrée dans le but de légitimer après coup la désignation de Me Agbodjo comme candidat.

« Faux et usage de faux »

L’élu dit se réserver le droit de déposer plainte pour « faux et usage de faux », tout en précisant qu’il préfère, pour l’instant, faire preuve de retenue par souci de préserver le parti. Cependant, il ne mâche pas ses mots quant à ce qu’il qualifie de dérive du leadership interne : « Je ne pouvais cautionner les logiques exclusionnistes du président Boni Yayi, ni ses méthodes de gouvernance rétrograde », a-t-il lancé.

Michel Sodjinou rejette par ailleurs les rumeurs l’accusant de collusion avec le président Patrice Talon, jugeant ces insinuations « absurdes ». Il dit avoir agi par conviction et non par calcul politique. Son combat, affirme-t-il, est celui de « la démocratie interne » et de la transparence dans la gestion du parti.

Réagissant plus directement à Me Agbodjo, il s’est dit « consterné » par les propos du jeune avocat, selon lesquels il serait introuvable. « Il sait pertinemment que j’ai poursuivi mes activités normalement, que j’ai retiré moi-même ma fiche à la CENA et que plusieurs cadres du parti sont venus me voir à mon domicile », a-t-il précisé, dénonçant une manipulation des faits.

Il accuse Boni Yayi

Mais c’est surtout la conclusion de son message qui a retenu l’attention. Le député met en cause la responsabilité directe de Boni Yayi dans la disqualification du parti Les Démocrates à la présidentielle. « Le président Boni Yayi a préféré sacrifier le parti sur l’autel de ses ambitions, en maintenant coûte que coûte l’imposition de Me Agodjo », a-t-il affirmé. Pour lui, la décision du chef du parti d’ignorer les appels au consensus est à l’origine de l’invalidation du dossier de candidature. « C’est triste pour notre formation politique qui ne mérite pas ce genre de leadership », a-t-il regretté, appelant à une refondation du parti autour des valeurs de mérite, de transparence et de service au peuple.