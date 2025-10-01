Bénin : Spike et Tonya Lewis Lee se confient sur leur nomination

Le Bénin poursuit sa politique d’ouverture à la diaspora africaine avec des figures de renom. Nommés le 23 juillet 2025 par le président Patrice Talon en qualité d’Ambassadeurs thématiques auprès de la diaspora afro-descendante des États-Unis, le réalisateur américain Spike Lee et son épouse, la productrice et militante Tonya Lewis Lee, se sont exprimés sur cette mission lors d’une interview accordée à France 24 en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une démarche de réconciliation historique, portée par le gouvernement béninois, qui vise à renforcer les liens avec les descendants d’Africains réduits en esclavage. À travers ce programme, le Bénin offre désormais la possibilité d’obtenir la citoyenneté aux afro-descendants, sans condition d’investissement, à la seule exigence de prouver leur ascendance.

Tonya Lewis Lee a expliqué avoir découvert le pays lors d’une visite dans le cadre d’un projet du magazine National Geographic visant à créer un monument sous-marin en mémoire des millions d’Africains morts pendant la traite transatlantique. C’est à la suite de cette rencontre avec des responsables béninois, dont le chef de l’État, que le couple a été proposé pour ce rôle.

Une mission symbolique et un message d’unité

« Nos frères et sœurs du Bénin nous disent de rentrer à la maison, de revenir à la Mère patrie, à nos racines », a déclaré Spike Lee, soulignant la portée universelle de l’initiative. Le cinéaste a rappelé l’histoire des mouvements panafricains et insisté sur la nécessité de transmettre ce message de retour et de réenracinement à travers le monde.

Tonya Lewis Lee a, de son côté, exprimé son émotion après sa rencontre avec les populations béninoises, qualifiant cette nomination de « moment privilégié » et d’opportunité pour contribuer à un travail de mémoire et de guérison.

Un rôle d’exemple pour l’Afrique et au-delà

Reconnu pour son engagement contre les discriminations raciales, Spike Lee estime que cette démarche pourrait inspirer d’autres nations africaines et devenir un modèle mondial. « Si le Bénin arrive à montrer qu’on peut tous guérir de l’esclavage et quelle forme peut prendre une vraie réconciliation, alors ce pays devient un exemple pour le reste du monde », a-t-il affirmé.

Par ce choix, le Bénin associe deux personnalités emblématiques de la culture afro-américaine à une mission de mémoire et de rapprochement. Réalisateur oscarisé, Spike Lee est considéré depuis plusieurs décennies comme l’une des voix majeures du cinéma et de la lutte pour la justice sociale. Tonya Lewis Lee, productrice et écrivaine, est également reconnue pour son engagement en faveur des droits civiques et de la santé publique.