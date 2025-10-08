Bénin : Trois détenus s’évadent du Tribunal de Parakou

La ville de Parakou a été le théâtre d’un incident inattendu dans la soirée du mercredi 8 octobre 2025. Selon Fraternité Fm qui a rapporté l’information, trois détenus ont réussi à s’échapper du tribunal de première instance de première classe, provoquant une agitation inhabituelle dans les lieux.

D’après plusieurs témoins présents sur place, la scène se serait déroulée au moment d’un transfert entre deux services. Un instant d’inattention aurait suffi pour que les prisonniers profitent de la confusion ambiante et prennent la fuite, semant la panique dans l’enceinte du tribunal encore animée à cette heure de la journée.

Alertées dans la foulée, les forces de sécurité ont immédiatement mis en place un dispositif de recherche autour du bâtiment et dans les quartiers environnants. Selon les premières informations recueillies, l’un des fugitifs a été retrouvé vers 18 heures, dissimulé dans un caniveau, manifestement épuisé et désorienté. Les deux autres évadés restaient introuvables au moment de la rédaction de cet article. Les patrouilles et ratissages se poursuivent dans plusieurs zones de Parakou afin de les retrouver.