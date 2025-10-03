Bénin U17 :  Ibrahim da Silva quitte son poste après l’échec en Côte d’Ivoire

Le football béninois connaît un nouveau coup dur. Au lendemain de l’élimination des Guépards cadets au tournoi de l’UFOA-B en Côte d’Ivoire, le sélectionneur intérimaire Ibrahim da Silva a remis sa démission, vendredi 3 octobre 2025, au Directeur technique national de la Fédération béninoise de football (FBF).

Dans une lettre brève mais explicite, l’entraîneur a justifié son retrait par « l’échec cuisant » enregistré lors de cette compétition qualificative pour la CAN U17. Les jeunes Béninois n’ont pas franchi la phase de groupes, battus 1-0 par le Burkina Faso puis lourdement défaits 4-1 face au Nigeria. Avec cinq buts encaissés pour un seul inscrit, le Bénin a quitté prématurément la scène régionale, confirmant ses difficultés récurrentes dans les catégories de jeunes.

Contacté, Ibrahim da Silva a confirmé son choix à des médias locaux. « Quand on ne réussit pas quelque part, il faut démissionner ». , a-t-il déclaré, reconnaissant que la suite de son mandat n’avait plus de sens après une telle contre-performance.