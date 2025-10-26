Bénin : Une fausse accusation de coup d’État finit devant la Criet

L’affaire opposant un colonel de l’armée béninoise à la retraite à son neveu, accusé de fausse dénonciation de crime, a connu une nouvelle évolution devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Selon Banouto, les deux parties ont comparu jeudi 16 octobre 2025 devant la juridiction spéciale, où le ministère public a présenté ses réquisitions.

D’après les éléments rapportés à la Cour, le litige tire son origine d’une transaction immobilière entre le colonel et son neveu, un ancien militaire radié. Le haut gradé à la retraite aurait confié à son parent plusieurs sommes d’argent — 125 000, 250 000 puis 300 000 FCFA — pour l’achat d’un domaine d’environ trois hectares à Covè. Mais, selon sa déposition, le neveu n’aurait jamais remis l’argent au vendeur. Le colonel a affirmé qu’après la remise des fonds, son neveu a cessé de répondre à ses appels, le laissant perdre le bien qu’il croyait avoir acquis.

Des accusations graves portées sous le coup de la colère

Face à ces accusations d’« abus de confiance », le ministère public a également rappelé que le prévenu est poursuivi pour « fausse dénonciation de crime et harcèlement par le biais d’une communication électronique ». Lors de l’audience du 6 mars 2025, les juges lui avaient demandé pourquoi il avait accusé son oncle de préparer un coup d’État contre le président Patrice Talon. Le jeune homme avait reconnu avoir proféré ces accusations dans un moment de colère, affirmant qu’il reprochait à son oncle de lui devoir plusieurs mois d’arriérés. Il a présenté ses excuses et demandé pardon à la victime.

Réquisitions et plaidoiries

Lors de la reprise du procès, Me Marc Zinzindohoué, avocat du colonel à la retraite, a indiqué que son client avait été remboursé des sommes engagées. Toutefois, il a demandé à la Cour de retenir la responsabilité du prévenu pour la fausse dénonciation, sollicitant un franc symbolique en réparation du préjudice moral subi. Le ministère public, pour sa part, a requis la requalification des faits en « diffusion de fausse information et harcèlement par le biais d’une communication électronique ». Le substitut du procureur spécial a demandé une peine de 12 mois de prison ferme et une amende d’un million de FCFA

La défense plaide la clémence

L’avocat du prévenu, Me Omer Tchiakpè, a reconnu le caractère regrettable des propos de son client, qu’il a attribués à la naïveté et à l’émotion. Selon lui, le différend aurait pu trouver une issue familiale sans passer par la justice. Il a ainsi imploré la clémence de la Cour et plaidé la relaxe pour bénéfice du doute. Le verdict de cette affaire est attendu le 27 novembre 2025, selon les informations rapportées par Banouto.