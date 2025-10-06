Bénin : Vers la normalisation foncière du site litigieux de Womey (Abomey-Calavi)

La Mairie d’Abomey-Calavi engage une nouvelle étape dans la gestion du contentieux foncier autour du site de Womey, objet de litiges depuis plusieurs années. Par un communiqué rendu public, le maire a annoncé le lancement, à partir du lundi 6 octobre 2025, des opérations de terrain destinées à la normalisation de la situation foncière sur le périmètre concerné.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la décision du Conseil des ministres du 16 janvier 2019, par laquelle le gouvernement avait pris des mesures conservatoires visant le gel de toute transaction sur le terrain revendiqué par l’hoirie Marcos Gbetie. Ces dispositions visaient alors à mettre un terme aux opérations foncières irrégulières et à préserver le site jusqu’à clarification des droits de propriété.

Des experts mobilisés pour une régularisation durable

Pour la mise en œuvre de cette phase technique, deux structures spécialisées ont été commises : le cabinet d’expertise topographique BETAFE-ALLOSSOGBE et le cabinet d’urbanisme PLANUBA. Leur mission consiste à établir un plan d’occupation du périmètre et à proposer un plan de restructuration global. L’objectif est de parvenir à une solution définitive à la crise foncière qui perdure depuis plusieurs années dans la localité de Womey. Selon la mairie, ces travaux permettront à terme la régularisation des droits fonciers recensés, dans le respect des règles et procédures en vigueur.

Une collaboration attendue des populations

Le communiqué invite les propriétaires ou présumés propriétaires de parcelles situées dans la zone concernée à collaborer étroitement avec les équipes techniques qui seront déployées sur le terrain. Les intéressés sont priés de tenir à disposition les documents nécessaires, notamment :

une copie de leurs actes présomptifs ou titres de propriété ,

, une copie de pièce d’identité ,

, un levé topographique du terrain occupé ,

, ainsi que toute autre pièce utile relative au bien concerné.

Les travaux de terrain se dérouleront du 6 octobre au 5 novembre 2025, sur l’ensemble du périmètre litigieux. Le maire d’Abomey-Calavi a, pour finir, exhorté les populations à faire preuve de bonne foi et de coopération, afin de garantir le succès de cette opération de régularisation foncière attendue depuis plusieurs années.