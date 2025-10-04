Bénin : Wadagni promet unité nationale et espoir pour la jeunesse (discours d’investiture)

Devant une foule rassemblée à Parakou, le candidat de la mouvance a officiellement accepté l’investiture des quatre principales forces politiques soutenant son projet. Entre hommage à son parcours personnel, reconnaissance au président Patrice Talon et appel à l’unité, il a placé la jeunesse béninoise au cœur de son engagement : transformer son énergie en opportunités et bâtir un avenir de dignité et de réussite pour tous. Lire ci-dessous l’intégralité du discours du candidat de la mouvance.

Discours d’investiture du Candidat

Madame et Messieurs les Présidents de partis,

Mesdames et messieurs,

Mes chers amis,

En m’adressant à vous en cette circonstance si solennelle, je suis habité par une double émotion.

Celle, bien entendu liée à la présente cérémonie si importante pour notre pays et pour sa démocratie, ainsi que pour le récipiendaire que je suis.

Mais aussi, mon émotion revêt un caractère d’autant plus particulier que nous sommes ici à Parakou où, enfant, j’accompagnais mon père, alors directeur départemental du Plan du Borgou.

Les routes étaient longues, très souvent en mauvais état, parfois impraticables. À bord d’un véhicule communément appelé 404 bâchée, qu’il fallait bien souvent pousser pour la faire démarrer, nous devions changer une roue à presque chaque trajet.

Vous l’avez compris, j’étais bien souvent le compagnon de route de mon père et vous devinez donc ma grande émotion ce matin, en parcourant seul cette route pour venir ici, dans cette ville qui m’a également vu grandir. Je salue au passage mes camarades de cette époque et surtout les membres de notre petite équipe de football du quartier Ladjifarani.

Mes chers amis,

Au-delà de l’émotion, en faisant la route aujourd’hui, en voyant la Cité des Kobourou transformée, je mesure aussi le chemin parcouru par notre pays.

Ces dix dernières années en effet, à la suite de l’œuvre des pères fondateurs qui se sont succédé de 1960 à 2016, grâce à l’action visionnaire et courageuse du Chef de l’État, le Président Patrice TALON, le Bénin dans son ensemble a amorcé une phase de transformation qualitative de grande envergure qui impacte toutes nos communes.

C’est le signe que notre pays avance et cela fait notre fierté.

Mes chers amis,

Je veux à présent, au nom de Madame Mariam Chabi Talata Zimé Yérima et en mon nom personnel, exprimer notre profonde gratitude aux quatre grandes formations politiques qui unissent leurs voix pour porter notre projet commun et qui nous font l’honneur de nous investir aujourd’hui.

Renaissance Nationale

Moele Bénin

Le Bloc Républicain

L’Union Progressiste le Renouveau

Merci à leurs responsables. Merci à leurs militants. Merci à leurs sympathisants !

Nous acceptons avec humilité et responsabilité ce soutien et nous vous promettons d’être dignes de cette confiance.

Cette investiture n’est pas seulement celle d’un homme, d’une femme ou d’un camp politique. Elle est un moment qui appartient à toute la Nation béninoise. Aujourd’hui, nous célébrons l’unité, l’engagement, et l’espérance d’un peuple tout entier.

Mes chers amis, je voudrais saluer celles et ceux qui, avec votre soutien, nous honorent de leur confiance.

Madame Claudine Prudencio, présidente de Renaissance Nationale et Monsieur Jacques Ayadji, président de Moele Bénin. Merci pour votre engagement constant, merci d’avoir cru en ce rassemblement.

Je voudrais aussi saluer Monsieur le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, Président du Bloc Républicain. Monsieur le Président, vous êtes pour nous tous un modèle de rigueur, de sagesse et d’engagement politique exemplaire. En votre qualité d’ancien Ministre de l’Économie et des Finances, et d’ancien Directeur Afrique du Fonds Monétaire International, vous avez toujours été pour moi un conseiller avisé et un soutien de chaque instant.

Je tiens également à remercier particulièrement Monsieur Joseph Djogbénou, Président de l’Union Progressiste le Renouveau. Président Djogbénou, vous avez toujours su faire preuve d’un sens inégalé de l’intérêt général. Esprit lumineux, intellectuel généreux, vous incarnez pour nous tous le sens du dévouement au service de la Nation et de la justice, le sens du sacrifice et du renoncement personnel au profit de l’intérêt général. Votre contribution restera gravée dans l’histoire de notre pays.

Merci aux militants et sympathisants présents si nombreux à Parakou et à ceux qui nous suivent de partout dans le pays et même à l’étranger.

Mes chers amis,

Permettez-moi enfin de rendre un hommage appuyé et très spécial à celui qui nous guide depuis bientôt 10 ans. Celui qui a enfin su poser la vision et les bases du développement et de la transformation profonde du Bénin, Son Excellence le Président Patrice Talon.

Monsieur le Président, vous avez transformé notre pays avec courage et détermination… et avec des résultats extraordinaires.

Grâce à votre leadership et votre vision, le Bénin a avancé plus qu’aucun autre pays africain au cours de ces neuf dernières années.

Vous avez démontré au monde que nos pays, même dépourvus de ressources naturelles, peuvent avancer, se moderniser, se développer… et être respectés.

Vous avez réussi, en si peu de temps, deux choses si exceptionnelles dans l’histoire des nations : redonner à notre peuple la fierté ; démontrer que lorsque la vision, le leadership, le travail et les efforts de tous sont réunis, rien n’est impossible.

Vous avez montré que l’action politique pouvait être exigeante, sérieuse, tournée vers l’avenir et la réussite.

Je vous exprime ici ma profonde reconnaissance et mon respect.

Je fais la promesse d’être digne de cette confiance. Et je vous prie de rester un guide et un phare pour nous tous qui prendront la relève.

Dans cette aventure collective qui nous attend, j’ai l’honneur d’être accompagné par ma colistière, Madame Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, actuelle Vice-Présidente de la République.

Première femme à occuper cette fonction, elle est une intellectuelle de haut niveau, une professeure respectée, une militante de l’éducation et des droits.

Sa présence à mes côtés est le symbole de l’égalité, de l’ouverture et de la confiance que nous voulons donner à toutes les Béninoises et à tous les Béninois.

C’est aussi le symbole de la symbiose et du lien indéfectible entre les générations, atouts nécessaires pour bâtir une nation unie.

Chers amis,

Depuis près de dix ans, notre pays a connu des transformations profondes. Nous avons consolidé notre démocratie et renforcé nos institutions. Nos finances publiques ont été assainies et notre économie affiche une croissance qui place notre pays parmi les plus performants en Afrique.

Nous sommes aussi conscients que le chemin vers notre idéal reste long.

Je ne suis pas ici pour présenter un programme détaillé. Ce moment viendra.

Je suis ici pour partager avec vous deux convictions :

La première est que la vision demeure claire et que les défis qui nous restent à affronter sont connus.

Le chemin est certes long mais les étapes les plus difficiles ont été franchies au cours de ces dernières années.

La chance de notre pays est que pendant les périodes les plus difficiles, nous avons consenti les efforts nécessaires qui nous permettent d’être prêts à affronter ces défis. Les axes de résolution de ces défis sont connus, étudiés et planifiés.

La seconde conviction est que dans un monde instable, dans une région traversée par des crises, notre plus grande force, c’est notre unité nationale.

Je veux être le candidat de tous les Béninois.

Notre force sur ce chemin, c’est l’unité nationale.

Notre atout est que la vision est claire et que le travail à abattre est connu.

Notre chance est que les efforts consentis ensemble au cours des dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance.

Chers amis, chers invités,

Je voudrais maintenant m’adresser à la jeunesse en particulier.

Jeunes du Bénin, ayez confiance !

Près de 70 % de nos compatriotes ont moins de 25 ans. Et un Béninois sur deux a moins de 18 ans. Le Bénin est l’un des pays les plus jeunes du monde !

Notre avenir se jouera dans nos écoles, dans nos centres de formation, dans nos universités, dans les mains de nos jeunes entrepreneurs et créateurs.

Je pense à ces jeunes qui innovent dans l’agriculture, la culture et le numérique. Je pense à ces étudiants qui rêvent de réussir ici, chez eux. Je pense à ces jeunes qui veulent participer pleinement à la transformation de notre pays.

La jeunesse est notre plus grande richesse. Elle est notre force et notre avenir.

J’ai la conviction forte que chaque jeune béninois porte en lui un immense potentiel que nous n’avons pas encore fini de réveiller et de révéler.

Mon ambition est donc claire : transformer cette énergie en opportunités, ces opportunités en réussite et ces réussites en dignité. Chaque jeune doit avoir la chance de réussir, de travailler, de bâtir sa vie dans la liberté et la sécurité.

Mon engagement est donc de bâtir, avec et pour vous, un avenir où chaque jeune, d’où qu’il vienne, puisse rêver, entreprendre et réussir.

Mes chers compatriotes,

Nous écrirons ensemble une nouvelle page de notre histoire.

Une histoire qui s’appuie sur les bases solides construites ces dernières années. Une histoire qui doit permettre à chaque jeune, à chaque famille, de bâtir son avenir.

Je fais devant vous une promesse solennelle :

La promesse de servir toujours avec intégrité, avec constance, avec courage.

Merci à tous !