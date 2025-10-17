Beyoncé aperçue en hijab dans un centre commercial ? La toile s’interroge

Une photo montrant Beyoncé vêtue d’une abaya noire et d’un hijab circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. L’image, prise apparemment dans un centre commercial de Doha, au Qatar, a rapidement suscité de vives réactions. Entre étonnement et débats, de nombreux internautes s’interrogent sur le sens de cette tenue portée par une artiste souvent considérée comme une figure de l’émancipation féminine.

Une apparition qui fait débat

L’origine du cliché reste incertaine. Des sites spécialisés, dont TMZ et Primetimer, affirment qu’il s’agirait d’une vidéo tournée dans une galerie commerciale de luxe, où l’on verrait la chanteuse déambuler, le visage dissimulé sous un voile sombre. Aucune confirmation officielle n’a été donnée, ni par les représentants de Beyoncé ni par une agence photo reconnue. Plusieurs comptes locaux affirment toutefois avoir aperçu le couple Carter à Doha. Le National Museum of Qatar a d’ailleurs publié cette semaine des photos de Jay-Z lors d’une visite, renforçant l’idée d’un séjour du couple dans l’émirat.

Une artiste symbole de puissance féminine

Depuis plus de vingt ans, Beyoncé incarne une réussite artistique et entrepreneuriale hors norme. Son influence dépasse la musique, touchant la mode, la culture et la représentation de la femme moderne. À travers ses albums et ses prises de parole, elle a souvent défendu l’autonomie et la force féminine. C’est précisément cette image qui nourrit aujourd’hui les discussions : certains y voient un simple geste de respect envers les coutumes locales, tandis que d’autres y perçoivent une contradiction avec le message d’indépendance qu’elle porte depuis des années.

Réactions partagées et absence de certitude

Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent entre compréhension et malaise. Certains internautes estiment que le port du hijab par l’artiste reflète une forme d’adaptation culturelle ou un choix personnel à respecter. D’autres, en revanche, s’interrogent sur le symbole d’un vêtement parfois associé à une représentation traditionnelle du rôle de la femme. Cette diversité de points de vue témoigne de la complexité du sujet et du poids de l’image lorsqu’elle concerne une personnalité aussi influente.

Pour l’heure, aucune déclaration officielle n’a confirmé la présence de Beyoncé dans ce centre commercial ni précisé les circonstances de cette photo. Authentique ou non, l’image relance une fois de plus les discussions sur la liberté, la représentation et la manière dont les icônes mondiales naviguent entre respect culturel et perception publique.