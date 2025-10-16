Britney Spears répond à Kévin Federline

Britney Spears a réagi avec fermeté aux récentes accusations de son ex-mari, Kévin Federline, qui a ravivé la polémique autour de leur relation et de sa vie personnelle à travers la promotion de son livre You Thought You Knew. Fatiguée, la chanteuse a choisi de répondre directement, dénonçant ce qu’elle décrit comme une manipulation répétée et une exploitation de son image à des fins commerciales.

La chanteuse contre-attaque

Peu après la diffusion de nouvelles déclarations de Federline, Britney Spears a pris la parole sur les réseaux sociaux. Elle y exprime son ras-le-bol face à ce qu’elle appelle un « gaslighting constant » — une tentative, selon elle, de la faire passer pour instable. L’artiste reproche à son ex-mari de chercher à tirer profit de leur histoire commune, affirmant que les « petits mensonges » contenus dans son livre rapporteront surtout de l’argent à leur auteur, tandis qu’elle reste la seule réellement blessée par ces propos.

Spears évoque également sa relation distendue avec ses fils, Sean Preston et Jayden James. Elle confie n’avoir pu passer que quelques heures avec eux en cinq ans, tout en rappelant avoir toujours souhaité leur présence. « J’ai de la fierté aussi », explique-t-elle, insistant sur le fait qu’elle tentera désormais de leur montrer qu’elle reste disponible, mais à ses conditions. L’artiste dit avoir cherché pendant des années à recréer un lien familial stable, sans succès, évoquant un sentiment d’humiliation face à la manière dont son autorité maternelle a été perçue et fragilisée.

Les accusations et leurs répercussions

Les propos de Federline ont relancé la tension entre les deux anciens époux. Dans son ouvrage, il décrit Spears comme une mère au comportement erratique, l’accusant notamment d’avoir consommé de la drogue pendant qu’elle allaitait, d’avoir été infidèle, et d’avoir adopté des gestes inquiétants envers ses enfants. Il affirme également que sa famille, y compris leurs fils, s’inquiète pour la santé mentale de la chanteuse. Selon lui, son livre serait une « alerte » adressée au public, pour protéger Britney et leurs enfants.

Ces déclarations rappellent les années de tutelle judiciaire dont Spears s’est libérée en 2021, période durant laquelle Federline s’était déjà exprimé publiquement sur sa stabilité. Mais aujourd’hui, la chanteuse revendique une nouvelle indépendance, affirmant vouloir vivre une vie « sacrée et privée » après avoir été, selon ses mots, trop longtemps exposée et jugée. Elle insiste sur le fait qu’elle est une femme « intelligente », capable de parler pour elle-même et de mettre fin à ce qu’elle considère comme un cycle de manipulation émotionnelle.

Une bataille d’images

L’échange public entre les deux anciens conjoints dépasse la simple querelle familiale. Il reflète la difficulté pour Spears de se détacher d’une narration médiatique façonnée par d’autres. Son message, empreint de lassitude mais aussi de dignité, vise à reprendre le contrôle de son récit et à rappeler qu’elle reste, avant tout, une mère cherchant à renouer avec ses enfants sans interférences extérieures.

Federline, de son côté, continue de défendre son livre comme une démarche de « soutien », mais ses propos divisent. Pour beaucoup, cette nouvelle confrontation publique illustre une fracture ancienne entre deux visions d’une même histoire : celle d’un père se disant inquiet et celle d’une femme déterminée à se réapproprier sa vérité.