Chine : les USA et leurs alliés mis face à leur dépendance

Derrière les écrans tactiles ou les batteries de voitures électriques utilisées par les industriels se cachent 17 métaux nécessaires. Il s’agit des terres rares (néodyme, dysprosium ou lanthane, par exemple). Ces éléments sont indispensables pour soutenir la révolution technologique.

Sans eux, pas de smartphone ultra-plat, pas de turbine éolienne performante, pas de batterie longue durée, pas d’IRM médicaux, pas de systèmes militaires de précision… Et avec la transition énergétique, leur demande devrait tripler d’ici à l’année 2030.

La Chine, maître du jeu et talon d’Achille de l’Occident

La République populaire de Chine exerce un contrôle sans partage dans ce secteur stratégique. Elle gère 60 % de l’extraction des terres rares à l’échelle mondiale. Elle s’occupe aussi de 80 % du raffinage.

Malgré leur impact environnemental négatif, la Chine a été capable d’industrialiser ce processus. Elle occupe, depuis, une position largement dominante sur le marché. Elle peut notamment décider :

d’orienter les prix,

de restreindre les exportations,

suspendre et ainsi d’interrompre les livraisons si un conflit surgit, peu importe sa nature (guerre, économie, politique).

En conséquence, la dépendance économique à l’égard de la Chine constitue un risque majeur pour les États-Unis et pour l’Europe. Le bloc occidental est confronté à une menace et c’est toute l’industrie des nouvelles technologies qui pourrait en pâtir.

L’Occident en ordre dispersé face au géant asiatique

Les pays occidentaux, conscients des dangers de cette dépendance, tentent de la réduire. À titre d’exemple, les USA ont annoncé relancer leurs mines d’extraction. L’Europe, elle, multiplie les investissements dans de nouveaux projets d’usine, comme en Estonie.

Le raffinage, en revanche, reste l’obstacle majeur. Il s’agit d’une opération coûteuse et polluante, dont la Chine s’est longtemps chargée seule. Les pays occidentaux doivent ainsi se positionner : faut-il continuer à délocaliser en Chine où est-il préférable de lancer soit-même ses projets ?

Vers une guerre économique ?

Pour faire face aux ambitions de Pékin, le G7 envisage des dispositifs, comme la mise en place d’un prix plancher sur les terres rares, pour soutenir les producteurs et préserver l’environnement. La Chine elle, ne devrait pas lâcher le morceau, après des années d’investissements publics et privés pour parvenir à atteindre ce monopole qui fait vaciller les économies européennes et américaines.