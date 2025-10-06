Chine vs USA : la rivalité se déplace dans le domaine technologique

La rivalité entre Washington et Pékin ne se limite plus au commerce ou aux questions militaires. Elle s’ancre désormais dans le domaine technologique, où les puces destinées à l’intelligence artificielle (IA) sont devenues un enjeu stratégique majeur. Cette évolution reflète un déplacement des rapports de force mondiaux vers la maîtrise de l’innovation et des infrastructures critiques.

Une rivalité réorientée vers l’IA

Les relations sino-américaines sont marquées par des tensions croissantes, mais la montée en puissance des technologies d’IA a introduit un nouveau champ de compétition. Les semi-conducteurs avancés, indispensables au développement des grands modèles de langage et d’algorithmes d’apprentissage profond, se trouvent au cœur de cette confrontation.

Depuis 2022, Washington impose des restrictions à l’exportation de certaines puces et d’équipements de fabrication vers la Chine, invoquant des préoccupations de sécurité nationale Financial Times. Pékin a réagi en augmentant ses investissements dans le secteur et en soutenant ses entreprises locales pour développer une industrie autonome.

Selon un rapport du MERICS, la Chine cherche à atteindre l’autosuffisance d’ici la fin de la décennie, mais reste confrontée à des obstacles liés à la dépendance aux équipements de pointe produits hors de ses frontières.

Le rôle déterminant des puces IA

Les GPU et les circuits spécialisés sont essentiels pour l’entraînement des modèles d’IA et le déploiement d’applications dans l’industrie, la défense et la santé. Les États-Unis dominent encore la conception de ces puces grâce à des entreprises comme Nvidia, tandis que la production s’appuie largement sur des acteurs asiatiques tels que TSMC.

« Si nous voulons maintenir notre avance, il ne s’agit pas de bloquer la Chine, mais de continuer à innover », a récemment déclaré Jensen Huang, le PDG de Nvidia, dans un entretien relayé par PC Gamer.

En réponse, la Chine intensifie le soutien à des fabricants comme SMIC et encourage la recherche sur des architectures alternatives, même si ces efforts ne suffisent pas encore à rivaliser sur les nœuds technologiques les plus avancés.

Une fragmentation des chaînes d’approvisionnement

La compétition a pour effet de fragmenter les chaînes mondiales d’approvisionnement. Plusieurs pays, dont le Japon et la Corée du Sud, doivent ajuster leur politique pour ne pas se retrouver pris entre deux pôles technologiques rivaux.

Les États-Unis ont lancé le Chips Act pour stimuler la production domestique et renforcer leur position, tandis que la Chine déploie ses propres subventions et partenariats régionaux. Selon des analyses publiées par Modern Diplomacy, cette polarisation pourrait ralentir l’innovation mondiale et augmenter les coûts de production.

Une compétition durable et stratégique

Malgré les restrictions imposées par Washington, des entreprises chinoises parviennent à contourner certaines mesures en optimisant des puces moins avancées ou en exploitant des stocks constitués avant les embargos (arXiv – étude technique). Toutefois, l’avance des États-Unis en matière d’architectures de pointe et d’outils de conception reste un atout majeur.

La rivalité technologique ne se résume donc pas à un bras de fer économique : elle influence le futur des infrastructures numériques et des capacités d’innovation. Comme le souligne un expert cité par le Financial Times, « le véritable enjeu est la maîtrise des ressources qui détermineront la compétitivité et la sécurité des nations dans les décennies à venir ».