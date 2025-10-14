Comment Elon Musk chamboule le secteur des smartphones

En vingt ans, les smartphones sont passés du simple rôle de téléphone mobile à celui d’outil indispensable de notre quotidien. Ils organisent nos vies, centralisent nos communications et rendent accessibles des services jadis impossibles à portée de main. Aujourd’hui, Elon Musk s’apprête à transformer une nouvelle fois cette industrie… mais depuis l’espace.

Des satellites qui remplacent les antennes

SpaceX ne se limite plus à fournir Internet haut débit via ses satellites Starlink. L’entreprise vise désormais à connecter directement les smartphones, offrant voix, SMS et données sans dépendre des réseaux terrestres classiques. Pour y parvenir, Musk a racheté des licences sur la bande 2 GHz et prévoit le lancement de 15 000 satellites « Direct to Cell ». L’objectif est clair : créer un réseau mondial capable de fonctionner partout, même dans les zones les plus isolées.

Pour que cette vision devienne réalité, des puces compatibles sont en développement avec les fabricants de téléphones, et le lancement commercial est attendu d’ici fin 2027. Cette approche pourrait permettre aux utilisateurs de rester connectés dans des régions où aucune antenne terrestre n’existe, une perspective révolutionnaire pour le marché mobile.

Une redistribution des cartes chez les opérateurs

La nouvelle stratégie satellitaire bouleverse déjà les alliances traditionnelles. T-Mobile, qui bénéficie actuellement d’une couverture secondaire Starlink limitée, voit son exclusivité remise en question. Boost Mobile, plus modeste, pourrait tirer profit de cette ouverture, tandis que Verizon se positionne comme un acteur sérieux face aux retards d’AST SpaceMobile.

Il y a trois ans, Apple avait refusé l’offre de Musk et opté pour Globalstar, un partenaire moins puissant. Aujourd’hui, les progrès de Starlink pourraient l’inciter à réévaluer cette décision. Ces choix montrent la complexité des négociations et l’enjeu stratégique : le contrôle d’un futur réseau mobile mondial pourrait redéfinir le pouvoir dans l’industrie des smartphones.

Même si le réseau Starlink pour smartphones n’est pas encore opérationnel, l’industrie sent déjà les changements. Les opérateurs doivent repenser leurs stratégies, les constructeurs préparer de nouvelles puces, et les utilisateurs pourraient bientôt bénéficier d’une couverture universelle. Elon Musk ne se contente plus d’envoyer des fusées dans l’espace : il redessine la manière dont nos téléphones fonctionneront, imposant une révolution à l’échelle mondiale.