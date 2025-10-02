Craignant une guerre avec la Russie, un pays européen réhabilite ses abris anti-bombes.

La Lituanie accélère le développement de son réseau d’abris antibombes face aux tensions régionales. À Vilnius, plusieurs sites publics sont modernisés pour pouvoir accueillir la population en cas de menace. Cette politique, renforcée par une nouvelle loi sur la sécurité civile, répond aux inquiétudes liées à l’évolution du conflit en Europe de l’Est. Les autorités affirment vouloir protéger rapidement plus de la moitié des habitants. Cette initiative s’inscrit dans un climat où les relations entre la Lituanie et la Russie restent marquées par la méfiance historique et les tensions militaires.

Un programme de protection civile élargi

Le gouvernement lituanien a lancé un plan visant à améliorer et à construire des abris antibombes dans plusieurs régions. À Vilnius, 32 sites existants sont en cours de rénovation afin de pouvoir être opérationnels en moins de 12 heures en cas d’alerte. Ces installations, souvent situées dans des écoles ou des bâtiments publics, s’ajoutent aux 6 453 abris actuellement recensés dans le pays, qui pourraient héberger près de 1,5 million de personnes, soit environ 54 % de la population.

Une loi récente impose désormais que tout nouveau bâtiment public accueillant plus de 100 personnes, ainsi que les immeubles résidentiels de plus de cinq étages, intègre des espaces sécurisés. Plusieurs municipalités ont annoncé des investissements supplémentaires, cherchant à compléter le maillage existant par des infrastructures modernes. Certaines de ces initiatives locales sont destinées à répondre à la hausse des inquiétudes de la population, qui perçoit le renforcement militaire russe comme un facteur de risque accru.

Les autorités estiment qu’il est nécessaire de remettre à niveau un grand nombre d’abris datant de l’ère soviétique. Beaucoup ne répondent plus aux normes actuelles, qu’il s’agisse d’étanchéité, d’accès rapide ou de capacité d’accueil. Ces travaux s’accompagnent de campagnes de sensibilisation pour rappeler aux habitants les consignes à suivre en cas de crise. Des plateformes numériques permettront également aux citoyens d’identifier l’abri le plus proche de leur domicile.

Un contexte historique qui nourrit les craintes

L’initiative lituanienne s’inscrit dans un climat de tensions géopolitiques marqué par la guerre en Ukraine et par la mémoire encore vive de l’époque soviétique. Ancienne république de l’URSS, la Lituanie a retrouvé son indépendance en 1990, mais reste attentive aux ambitions de Moscou dans la région. Pour nombre de responsables politiques et d’experts, le renforcement des capacités civiles est un moyen de réduire la vulnérabilité face à un éventuel conflit.

Les débats actuels rappellent que plusieurs pays frontaliers de la Russie, notamment en Europe de l’Est et en Scandinavie, réévaluent leurs dispositifs de défense civile. Certains d’entre eux avaient, après la fin de la guerre froide, laissé se dégrader leurs réseaux d’abris et relâché leurs investissements. La reprise des hostilités en Ukraine en 2022 a ravivé le souvenir de la domination soviétique et a conduit à une nouvelle mobilisation pour la protection des populations.

En Lituanie, ce regain d’attention pour la défense civile est également lié aux préoccupations concernant la résilience des infrastructures stratégiques, notamment le réseau électrique et les moyens de communication. Des discussions sont en cours avec des partenaires de l’OTAN pour renforcer la couverture antimissile et coordonner les systèmes d’alerte précoce. Des accords futurs pourraient être envisagés pour associer les initiatives locales aux dispositifs régionaux, un sujet sur lequel plusieurs analyses de sécurité publique proposent déjà des pistes de coopération.