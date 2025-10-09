Crash au Kazakhstan : Poutine admet une responsabilité de la Russie

Nous sommes au mois de décembre 2024. À l’époque, un Embraer 190 s’écrase alors dans l’ouest du Kazakhstan, à quelques kilomètres de la mer Caspienne. Cet avion de ligne d’Azerbaidjan Airlines transportait 67 personnes ainsi que quelques membres d’équipage. 38 personnes y ont perdu la vie.

Mais que s’est-il passé ? Très vite, des questions se sont posées quant aux raisons de ce drame. Les autorités azerbaïdjanaises ont rapidement pointé du doigt le rôle de Moscou dans cet événement. Des accusations balayées d’un revers de la main par Moscou qui n’avait, jusqu’alors, jamais reconnu sa responsabilité.

L’enquête préliminaire évoque la présence d’un missile

L’enquête préliminaire ne laissait toutefois que peu de place au doute. En effet, des débris de missiles antiaériens russes ont été retrouvés à proximité de l’avion. Il est apparu que l’appareil n’avait pas été directement touché par un obus. Des fragments de l’explosion de celui-ci seraient cependant venus s’encastrer dans l’appareil, entraînant alors sa chute.

Sous pression, le Kremlin vient toutefois de reconnaître son rôle. C’est le président Poutine, lui-même, qui l’a admis à l’occasion d’un sommet organisé du côté de Douchanbé, au Tadjikistan, au cours duquel il a rencontré son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev. Selon les dires du président russe, la Russie est à l’origine du crash de l’appareil.

La Russie reconnaît son rôle dans le crash de l’appareil

Dans les faits, le missile en question a explosé suite à l’activation de son mécanisme d’autodestruction. Malheureusement pour les personnes à bord de l’appareil, le missile a explosé à dix mètres environ de l’avion, causant ainsi des dommages fatals. Un accident, selon la Russie, pour qui il n’a jamais été question de cibler, intentionnellement, l’appareil.

Une justification bienvenue pour le président azerbaïdjanais. Ce dernier a effectivement salué la reconnaissance, par la Russie, de son rôle dans ce drame. Il a ajouté que cette main tendue pourrait encourager la reprise d’un dialogue constructif entre les deux pays, notamment sur les questions de la sécurité aérienne.