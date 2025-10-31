Cybersécurité : les pays de l’AES veulent s'unir autour d'une stratégie commune

Les menaces numériques n’ont plus de frontières, et les États du Sahel veulent prendre le taureau par les cornes. Face à la montée en puissance des attaques informatiques et des manipulations en ligne, les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) — Mali, Burkina Faso et Niger — entendent désormais mutualiser leurs forces pour bâtir un front commun. Cette ambition a été clairement affichée lors de la troisième édition des Journées nationales de la cybersécurité du Mali (JNC), organisée à Bamako, où délégations officielles, experts et jeunes talents des trois pays ont partagé leur vision et idées. L’information a été rapportée par nos confrères de Agence Ecofin.

Une région en première ligne face aux menaces numériques

Les représentants du Niger et du Burkina Faso, présents aux côtés de leurs homologues maliens, ont insisté sur la gravité des risques actuels. Les acteurs ont indiqué que les États de l’AES subissent de plus en plus de cyberattaques sophistiquées visant à paralyser des services publics ou à voler des données sensibles. Les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux contribuent quant à elles à miner la confiance du public dans les institutions, tandis que les arnaques électroniques fragilisent les citoyens et les entreprises locales.

Ces menaces, autrefois perçues comme lointaines, ont aujourd’hui des répercussions directes sur la sécurité nationale et économique. Les attaques informatiques peuvent perturber des systèmes essentiels comme les réseaux bancaires, les télécommunications ou les infrastructures énergétiques. À cela s’ajoute l’exploitation de failles dans les systèmes de défense, exposant les États à une guerre de l’information d’un nouveau genre. C’est précisément cette vulnérabilité qui pousse les pays de l’AES à chercher une approche concertée, afin de partager leurs ressources techniques, harmoniser leurs politiques et développer une réponse coordonnée.

Vers une cybersécurité sahélienne intégrée

Pendant cinq jours, les JNC 2025 ont rassemblé décideurs politiques, ingénieurs, formateurs et start-up autour d’un même objectif : construire un cyberespace plus sûr et solidaire. Des ateliers et discussions ont porté sur la formation des jeunes talents, la création de centres d’alerte conjoints et l’adoption de standards communs de protection. L’idée d’un commandement cyber inter-États a même été évoquée, traduisant la volonté de passer de la coopération symbolique à l’action concrète.

Les experts présents à Bamako estiment que cette collaboration pourrait devenir un levier stratégique pour l’autonomie technologique du Sahel. En partageant leurs expériences et en développant des infrastructures numériques souveraines, les pays de l’AES espèrent réduire leur dépendance aux solutions étrangères, souvent coûteuses et vulnérables. De plus, la mise en place d’une stratégie commune de cybersécurité renforcerait la confiance entre États membres et permettrait de mieux anticiper les crises numériques futures.