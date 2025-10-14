D’Angelo, légende de la soul, est mort d’un cancer du pancréas à 51 ans

Le chanteur américain Michael Eugene Archer, connu sous le nom de D’Angelo, est décédé le 14 octobre 2025 à New York, des suites d’un cancer du pancréas. Il avait 51 ans. Selon un communiqué publié par sa famille, l’artiste a « lutté courageusement contre la maladie » pendant plusieurs mois avant de s’éteindre entouré de ses proches. Sa mort met fin à une carrière marquée par la recherche d’authenticité et l’amour du son soul dans toute sa profondeur. Des sources proches ont indiqué que D’Angelo avait été hospitalisé à plusieurs reprises durant l’année 2025, avant d’être placé en soins palliatifs dans un centre de New York. Il aurait souhaité garder sa maladie privée, loin des médias.

Un parcours artistique marquant

Originaire de Richmond, en Virginie, D’Angelo s’est imposé dans les années 1990 comme une figure incontournable du mouvement néo-soul, aux côtés d’artistes comme Erykah Badu ou Maxwell. Son premier album, Brown Sugar (1995), est salué pour sa musicalité et sa sincérité. Le disque, certifié platine, contient les titres Lady et Brown Sugar, qui révèlent au grand public une voix singulière et un style profondément ancré dans la tradition afro-américaine.

En 2000, Voodoo consacre son talent. L’album débute en tête du Billboard 200 et lui vaut deux Grammy Awards, dont celui de la meilleure performance vocale R&B masculine pour Untitled (How Does It Feel). Cette chanson devient un classique du genre et renforce son statut d’artiste majeur de la soul moderne.

Après une longue période de silence, D’Angelo effectue un retour remarqué en 2014 avec Black Messiah, accompagné du groupe The Vanguard. Cet album, à la fois dense et engagé, aborde des thèmes politiques et sociaux, notamment ceux liés à l’identité et à la justice raciale. Il reçoit un accueil enthousiaste et remporte le Grammy du meilleur album R&B, tandis que Really Love est désignée meilleure chanson R&B.

Une influence durable sur la soul contemporaine

D’Angelo a marqué la scène musicale par son approche exigeante et introspective de la création. Il préférait la sincérité à la célébrité et a souvent choisi le retrait médiatique pour préserver l’intégrité de son œuvre. Sa musique, à la croisée du funk, du jazz et du hip-hop, a profondément influencé une nouvelle génération d’artistes, parmi lesquels Anderson .Paak, H.E.R., Frank Ocean ou Leon Bridges.

Son public le décrivait comme un musicien rare, à la fois fragile et puissant, capable de transmettre l’émotion brute par la voix et la composition. Les fans soulignent sa capacité à faire ressentir sans artifices, à toucher par la simplicité et la profondeur.

Depuis l’annonce de sa disparition, de nombreux hommages affluent sur les réseaux sociaux. Des artistes tels que Erykah Badu, Questlove ou Alicia Keys ont salué « un frère d’âme », « un pionnier de la soul moderne » et « une lumière dans la musique ».

Un héritage qui perdure

Avec seulement trois albums en trente ans, D’Angelo a su bâtir une œuvre cohérente et influente. Sa recherche de perfection et son rapport intime à la musique l’ont éloigné des tendances commerciales, mais lui ont valu une reconnaissance durable. Sa disparition laisse un vide dans l’univers de la soul contemporaine. Ses chansons continuent d’être écoutées, reprises et redécouvertes par un public fidèle. L’artiste, qui refusait de se conformer à l’industrie, restera une référence pour ceux qui voient la musique comme un art avant tout.