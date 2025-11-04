Cristiano Ronaldo : "Messi mieux que moi ? Je ne suis pas d’accord"

Cristiano Ronaldo a récemment fait parler de lui en répondant aux comparaisons avec Lionel Messi. Lors d’une interview avec le diffuseur britannique Piers Morgan, le capitaine du Portugal et star d’Al Nassr a exprimé sa position avec une franchise qui ne laisse place à aucune ambiguïté.

Une carrière exceptionnelle qui parle d’elle-même

Ronaldo s’est imposé comme l’un des footballeurs les plus marquants de sa génération. Formé au Sporting Lisbonne, il a rapidement attiré l’attention de Manchester United, avant de briller au Real Madrid et à la Juventus. Aujourd’hui à Al Nassr, il continue de porter haut les couleurs de son club et de sa sélection nationale. Ses multiples titres, records et distinctions individuelles confirment l’ampleur de son parcours.

Au-delà des chiffres et des trophées, ce rappel de son parcours montre la raison pour laquelle Ronaldo réagit avec tant de confiance aux comparaisons avec Messi. Sur l’opinion selon laquelle Messi serait meilleur que lui, il a répondu sans détour qu’il n’était pas d’accord et qu’il ne souhaitait pas se montrer humble à ce sujet, rapporte CNEWS. La star portugaise insiste sur ses propres accomplissements et sur la régularité de sa carrière, des éléments qui expliquent sa certitude face à ce débat.

Une réponse claire aux critiques et aux comparaisons

Interrogé sur les déclarations passées de Wayne Rooney, qui avait exprimé sa préférence pour Messi, Ronaldo a déclaré que cela ne le dérange pas. Sa réponse reflète une confiance inébranlable et sa capacité à rester concentré sur ses propres performances plutôt que sur les jugements externes.

Cette interview montre que Ronaldo n’est pas affecté par les comparaisons ou les critiques. Il maintient que ses réalisations parlent d’elles-mêmes et qu’il n’a pas besoin de se mesurer constamment aux autres. Cette attitude montre son approche compétitive et sa volonté de rester maître de son image et de sa carrière.