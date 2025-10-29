Condamné puis libéré, l'ex-footballeur Dani Alves devient prédicateur (vidéo)

L’ancien international brésilien Dani Alves a récemment surpris en apparaissant lors d’un office religieux en Espagne, où il a pris la parole devant les fidèles. Cette intervention marque une étape inattendue pour celui qui avait longtemps occupé le devant de la scène sportive.

Une figure du football au parcours marqué par une affaire judiciaire

Connu pour une carrière auréolée de nombreux trophées conquis avec le FC Barcelone, la Juventus ou encore Paris-Saint-Germain, Dani Alves a longtemps été considéré comme l’un des défenseurs les plus titrés du football moderne. Sa trajectoire s’est toutefois retrouvée bouleversée lorsque la justice espagnole l’a condamné en 2024 pour agressions sexuelles. Après une période d’incarcération, il a obtenu une libération conditionnelle, ouvrant la voie à une nouvelle phase de sa vie.

Une prise de parole religieuse remarquée

Lors d’une récente célébration à Gérone, il a pris la parole au micro devant l’assemblée. Il a abordé la foi et évoqué un engagement spirituel personnel. Des médias ont rapporté qu’il se présente désormais comme « disciple de Jésus-Christ » sur ses réseaux sociaux. Il pourrait chercher à transmettre son expérience auprès de communautés religieuses, même si l’étendue exacte de son implication reste à préciser. À ce stade, aucune annonce officielle ne confirme un rôle durable ou une fonction pastorale.

L’apparition de Dani Alves dans un cadre religieux intervient après une période éprouvante sur les plans personnel et judiciaire. Cette orientation pourrait représenter pour lui un moyen de redéfinir son image publique et son quotidien. La manière dont il poursuivra cette démarche sera observée, notamment par ceux qui l’ont suivi durant sa carrière sportive.