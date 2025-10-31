Déclaration de Trump sur le nucléaire : l’Iran exprime ses inquiétudes

La décision de Donald Trump de relancer des essais nucléaires américains continue de susciter des réactions. L’Iran a vivement réagi, estimant que ce choix ravive des tensions stratégiques et menace la stabilité internationale. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a accusé Washington de fragiliser les efforts de non-prolifération et d’encourager une dynamique dangereuse entre puissances nucléaires.

Position iranienne et inquiétudes sécuritaires

Selon Abbas Araghchi, l’annonce faite par le président américain représente une mesure irresponsable susceptible d’alimenter la méfiance et d’accroître les risques d’escalade. Il a affirmé sur X que cette orientation américaine constitue une menace directe pour la paix et la sécurité internationales, appelant la communauté internationale à demander des comptes aux États-Unis. Il a également reproché à Washington de banaliser la course aux armements en remettant en avant des essais jugés dangereux pour l’équilibre stratégique mondial.

Les autorités iraniennes estiment que cette initiative met en péril des décennies d’efforts visant à limiter la prolifération nucléaire. Elles appellent ainsi à une vigilance accrue face à ce qu’elles considèrent comme une normalisation d’armes qu’elles qualifient de destructrices.

Rappel des annonces américaines et échos internationaux

Récemment, Donald Trump avait ordonné au Pentagone de reprendre des essais nucléaires afin de placer les États-Unis sur un pied d’égalité avec d’autres puissances militaires. Il a justifié cette décision en évoquant les programmes russes et chinois, estimant nécessaire de ne pas laisser les États-Unis « tomber derrière » ces pays.

Du côté de Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que les activités récemment pointées du doigt par Washington en Russie ne constituaient « en aucun cas » un essai nucléaire. Cette séquence de déclarations a ouvert un nouveau cycle de déclarations entre puissances, avant que l’Iran ne prenne à son tour publiquement position.

Une inquiétude tournée vers la stabilité mondiale

L’Iran se dit préoccupé par l’idée que d’autres nations puissent suivre l’exemple américain, ce qui pourrait relancer des cycles d’essais similaires. Pour Téhéran, cela créerait un environnement moins sécurisé pour tous les acteurs internationaux et fragiliserait les efforts liés aux accords de non-prolifération.

La prise de position de Téhéran intervient alors que la compétition militaire entre grandes puissances se ravive sur la scène internationale. L’annonce de Donald Trump a ravivé les débats sur la non-prolifération, sujet sensible depuis l’arrêt des essais nucléaires américains en 1992 poussant l’ONU à réagir dans la foulée.