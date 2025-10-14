Diabète en Algérie : une petite révolution attendue après un nouvel accord

Depuis plusieurs années, l’Algérie s’efforce de bâtir une industrie pharmaceutique nationale solide, capable non seulement de répondre à la demande intérieure, mais aussi de réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Ce chantier stratégique a vu la création de pôles de production modernes, l’adoption d’incitations fiscales pour les investissements locaux et la multiplication de partenariats public-privé. Les autorités ont également placé la souveraineté sanitaire au rang des priorités nationales, misant sur le transfert technologique pour faire émerger des champions locaux. Cette politique proactive commence à produire des résultats tangibles, notamment dans les traitements contre les maladies chroniques comme le diabète, qui touche plusieurs millions d’Algériens.

Une alliance stratégique au service de la santé publique

Le dernier développement majeur en date est la signature d’un protocole d’accord entre le groupe public Saidal et la filiale algérienne du géant danois Novo Nordisk. L’information a été révélée par Algérie eco Cet engagement marque une étape décisive vers la modernisation de la production de médicaments en Algérie. Plutôt qu’une simple coopération commerciale, il s’agit d’un véritable partenariat technologique qui permettra la fabrication locale de traitements de pointe, notamment des insulines de nouvelle génération.

L’accord prévoit la mise en place d’une production aseptique sur le sol algérien, une innovation qui place le pays sur la voie des standards internationaux de qualité pharmaceutique. Novo Nordisk, reconnu mondialement pour son expertise dans la lutte contre le diabète et l’obésité, apportera son savoir-faire industriel et scientifique, tandis que Saidal offrira son ancrage local et ses capacités de distribution. Ensemble, les deux groupes ambitionnent de produire des molécules innovantes et d’assurer leur disponibilité pour les patients algériens.

Au-delà des enjeux économiques, cette alliance ouvre de nouvelles perspectives pour la politique de santé du pays. Produire sur place des traitements de haute technologie, c’est réduire la facture d’importation, sécuriser l’approvisionnement en médicaments vitaux et renforcer les compétences locales. Saidal présente cette collaboration comme un modèle de partenariat « gagnant-gagnant », fondé sur le transfert de technologie et la montée en compétences des équipes algériennes.