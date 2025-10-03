Économie Numérique : Le Bénin lance un Fonds stratégique pour l’entrepreneuriat

Une étape décisive a été franchie dans la transformation numérique du Bénin. L’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (Adpme) et la Banque internationale pour l’industrie et le commerce (Biic) ont officialisé, le mercredi 1er octobre, le lancement du Fonds d’appui à l’entrepreneuriat numérique (Faen). Cette cérémonie, tenue au siège de l’Adpme et placée sous l’égide du ministère du numérique et de la digitalisation, marque la volonté du pays de propulser ses start-up dans l’économie de demain.

L’accord signé entre l’Adpme et la Biic réaffirme l’ambition partagée de donner aux jeunes pousses béninoises les moyens de croître et de s’ancrer durablement dans le tissu économique national. Dans son allocution à l’occasion, Arsène Dansou, directeur général de la Biic, a insisté sur la portée de ce fonds, le décrivant comme plus qu’un simple mécanisme de financement. « Le Faen se veut un instrument de transformation », a-t-il déclaré, destiné à soutenir la recherche et le développement, à renforcer les capacités d’investissement productif et à répondre aux besoins cruciaux de fonds de roulement des jeunes entreprises. À travers ce partenariat, la Biic s’affirme comme un catalyseur de confiance et un accompagnateur de projets innovants.

Laurent Gangbès, directeur général de l’Adpme, a rappelé pour sa part, que le Faen répond à un double objectif : soutenir les start-up en phase d’amorçage et accompagner celles déjà en croissance. Ce dispositif financier est structuré pour répondre concrètement aux besoins des entrepreneurs numériques.

Le processus d’accès au fonds se veut transparent et simplifié, s’appuyant sur la plateforme en ligne e-Pme. L’Adpme assure également un accompagnement via ses structures d’appui partenaires, proposant des programmes d’incubation et de renforcement de capacités, notamment avec le soutien de la coopération luxembourgeoise.

S’adressant directement aux entrepreneurs, Laurent Gangbès a encouragé l’innovation et souligné que le rôle de l’État et du secteur bancaire est de lever les obstacles pour qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel. Le lancement du Faen illustre une synergie réussie entre l’État, le secteur bancaire et les structures d’appui, essentielle pour stimuler un entrepreneuriat numérique compétitif, inclusif et durable au Bénin.