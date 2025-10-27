Élections au Bénin : l’ANIP facilite l’accès aux pièces d’identification pour les candidats

À quelques mois des élections générales de 2026, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) annonce la mise en place de dispositifs d’appui destinés à accompagner les candidats dans l’obtention des pièces d’état civil et d’identification nécessaires à la constitution de leurs dossiers.

Dans un communiqué signé le 26 octobre 2025 par son directeur général, Aristide Guy Adjinacou Gnahoui, l’ANIP précise que ces dispositifs concernent notamment l’obtention du Certificat d’identification personnelle, de l’acte de naissance sécurisé et du certificat de résidence, entre autres documents exigés par la loi électorale.

L’agence invite ainsi tout candidat rencontrant des difficultés à composer gratuitement le numéro vert 7054, accessible tous les jours de la semaine de 8h à 21h, ou à se rapprocher des chefs d’unité ANIP présents dans toutes les mairies du pays, ainsi que dans les arrondissements des communes à statut particulier. Les candidats peuvent également solliciter l’appui des délégués départementaux pour l’identification des personnes, disponibles au niveau des préfectures.

L’ANIP précise que, lors de leurs démarches, les candidats doivent indiquer clairement l’élection à laquelle ils se présentent, afin de permettre un traitement rapide et adéquat de leurs demandes. Les agents locaux de l’agence sont habilités à fournir tout accompagnement utile à la constitution des dossiers de candidature. L’objectif, selon l’agence, est de favoriser une participation inclusive et sereine de l’ensemble des acteurs politiques aux prochaines échéances électorales.