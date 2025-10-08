Elle tue deux de ses enfants pour les « envoyer au diable » avant qu’ils ne le « fassent »

La stupeur domine en Alabama après la découverte d’un drame familial d’une violence extrême. Une mère de 31 ans est accusée d’avoir ouvert le feu sur ses quatre enfants dans sa voiture, tuant deux d’entre eux et laissant les deux autres hospitalisés. Derrière ce geste incompréhensible, les enquêteurs décrivent un état de paranoïa avancée qui a conduit la suspecte à formuler une explication glaçante : elle voulait, selon ses propres mots, « envoyer ses enfants au diable » avant que ceux-ci ne se retournent contre elle.

Un récit qui interroge sur la folie et la peur

Lundi, vers 4h48 du matin, la police du comté de Brazoria a été appelée à intervenir après un signalement de fusillade impliquant plusieurs enfants rapporte les médias locaux dont houstonchronicle. Les forces de l’ordre affirment que c’est la conductrice elle-même, Oninda Romelus, qui a alerté les secours, décrite par les documents judiciaires comme agitée et convaincue que ses enfants représentaient une menace.

Les tirs ont coûté la vie à une fillette de 9 ans et à son frère âgé de 8 ans. Les deux autres enfants, blessés, sont désormais suivis à l’hôpital dans un état jugé stable. Romelus fait face à deux accusations de meurtre et deux autres d’agression aggravée avec arme à feu. Le juge a fixé une caution astronomique de 14 millions de dollars, soulignant la gravité des faits reprochés.

Un passé récent déjà marqué par la violence

Ce n’est pas la première fois que le nom d’Oninda Romelus apparaît dans les colonnes judiciaires. Plus tôt en 2025, cette femme originaire du Texas avait déjà été placée en accusation après avoir tiré sur ses enfants, provoquant la mort de deux d’entre eux et blessant gravement les deux autres (AP News). À l’époque, ses déclarations déroutantes et les circonstances du drame avaient déjà suscité de vives réactions dans l’opinion publique. Le nouvel épisode tragique survenu en Alabama relance la question de son état psychologique et de la surveillance dont elle faisait l’objet.

La répétition de tels faits rappelle que certaines histoires dépassent le simple cadre policier et soulèvent des interrogations plus profondes : comment une mère peut-elle être conduite à percevoir ses propres enfants comme une menace mortelle ? À Angleton comme en Alabama, c’est désormais une communauté entière qui tente de comprendre et de panser ses blessures, tandis que la justice devra établir les responsabilités et déterminer si la jeune femme était pleinement consciente de ses actes.