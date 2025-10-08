Elle tue deux de ses enfants, les disant « avec le diable » et craignant qu’ils ne la tuent

Aux États-Unis, une affaire tragique bouleverse l’opinion publique. À Angleton, dans le comté de Brazoria au Texas, une mère de famille, âgée de 31 ans, est accusée d’avoir abattu quatre de ses enfants, entraînant la mort de deux d’entre eux. L’enquête révèle qu’elle aurait agi par peur que ses enfants ne s’en prennent à elle et en les jugeant « avec le diable ». Ce drame, survenu début octobre 2025, relance le débat sur la prise en charge des troubles psychiques au sein des familles. Les audiences à venir devront éclaircir ses motivations et déterminer sa responsabilité pénale.

Une tragédie familiale qui secoue le Texas

Les autorités du comté de Brazoria ont confirmé que Oninda Romelus, 31 ans, a été arrêtée sur place après les tirs qui ont coûté la vie à son fils de 13 ans et à sa fille de 3 ans. Deux autres enfants, âgés de 8 et 9 ans, ont survécu et sont hospitalisés dans un état stable selon le Houston Chronicle. Selon le rapport des enquêteurs présenté au tribunal, la suspecte aurait déclaré qu’elle croyait que ses enfants allaient la tuer et qu’ils étaient « avec le diable ». Ces éléments, consignés dans le dossier judiciaire, constituent une pièce centrale pour les juges appelés à statuer sur son état mental au moment des faits.

Les documents de l’enquête mentionnent aussi que la prévenue aurait prononcé des phrases troublantes comme « tuez-les tous ». Ces propos, désormais cités par les médias américains, devront être examinés par les psychiatres mandatés par la justice. Le procureur a déjà retenu des chefs d’accusation de meurtre et de tentative de meurtre, assortis d’une caution cumulée atteignant plusieurs millions de dollars. Cette affaire met également en lumière l’importance de l’accès aux soins psychologiques dans les foyers confrontés à des crises aiguës, un sujet que les législateurs texans pourraient être amenés à réévaluer.

Le drame a pris une dimension médiatique supplémentaire car Oninda Romelus avait autrefois participé à une émission de télévision sur la recherche de paternité, un détail qui a suscité une attention accrue des chaînes d’information. Des spécialistes interrogés estiment que la couverture médiatique d’affaires similaires influence parfois la perception du public sur la criminalité domestique. Certains suggèrent de s’intéresser davantage aux dossiers de santé mentale et aux mécanismes de prévention de la violence familiale.

Des drames familiaux récurrents dans le paysage judiciaire américain

Les États-Unis sont régulièrement marqués par des affaires de violence intrafamiliale aux conséquences mortelles. Les autorités sanitaires rappellent qu’en moyenne plusieurs centaines d’enfants sont victimes chaque année d’homicides liés à des conflits ou des situations de crise dans leur foyer. Ces événements soulèvent des interrogations sur le dépistage précoce des troubles psychiatriques et sur l’accompagnement des familles vulnérables, un sujet déjà débattu dans d’autres affaires judiciaires très médiatisées. L’évolution du cadre légal, qui varie d’un État à l’autre, rend la prévention et la réponse pénale parfois inégales à travers le pays.

De précédents dossiers aux États-Unis, impliquant des parents souffrant de troubles graves non traités, avaient déjà conduit les juges à ordonner des expertises psychiatriques approfondies et des mesures renforcées de protection des enfants. Des organisations de défense de l’enfance estiment qu’un suivi médical et social insuffisant constitue un facteur aggravant dans ce type de tragédies. Ces cas montrent les limites de la coordination entre services sociaux, établissements de santé et forces de l’ordre, un débat que la société américaine continue de mener. Les prochaines étapes judiciaires permettront d’évaluer la responsabilité pénale d’Oninda Romelus et de déterminer si ses propos relèvent d’un trouble psychiatrique ou d’un mobile criminel conscient.