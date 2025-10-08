Elon Musk annonce son entrée dans l'univers des jeux vidéos

Elon Musk, à travers sa société xAI, continue de rêver. Ce dernier a annoncé, il y a quelques jours, le lancement prochain de Grokipedia, une nouvelle encyclopédie en ligne qui viendra directement concurrencer Wikipedia. L’idée ? Proposer une alternative que Musk juge plus neutre et loin des biais médiatiques traditionnels.

Ce projet de Grokipedia n’est pas le seul qui sera lancé sous peu. xAI devrait aussi se lancer sur le marché des jeux vidéos. D’après le milliardaire américain, son entreprise pourrait, dès 2026, dévoiler son tout premier jeu vidéo, entièrement conçu et développé grâce à l’intelligence artificielle. Une vraie nouveauté dans le milieu !

xAI se lance dans l’univers du jeu vidéo

L’objectif à travers ce jeu est de libérer la créativité des spécialistes du jeu vidéo, qui bien trop souvent sont “bridés” par les studios qui imposent certaines règles techniques et autres limitations. Un projet qui s’inscrit dans la droite lignée anti-régulation prônée par le fondateur de Tesla, SpaceX et xAI, donc.

Il s’agit cependant d’un pari plutôt risqué. Créer un jeu vidéo consiste à bien plus de choses que de produire de magnifiques visuels. Cela exige une narration captivante, une jouabilité fluide et une vision artistique cohérente. L’intelligence artificielle peut-elle en arriver à proposer un résultat fiable, tangible et plaisant pour les utilisateurs ?

Les limites de l’IA peuvent-elles être surpassées ?

Si l’IA peut exceller dans la génération d’éléments graphiques ou de code, sa capacité à concevoir une expérience originale et émotionnellement engageante reste, pour le moins, incertaine. C’est même l’un des éléments sur lesquels l’IA pourrait ne pas être en mesure de concurrencer l’Homme. Elon Musk affiche toutefois sa confiance, estimant que le mélange entre les capacités de l’IA et les compétences humaines, permettra d’obtenir des résultats disruptifs, aux répercussions largement plus importantes que ce à quoi peut s’attendre l’industrie.