Un maire nouvellement élu s'effondre en pleine allocution et décède en Idaho

Rick Hogaboam, maire de Nampa, deuxième ville de l’Idaho par sa population, est décédé mercredi 18 mars après avoir perdu connaissance alors qu’il prenait la parole lors d’une réunion publique organisée à Eagle, ville voisine. L’élu de 47 ans avait pris ses fonctions trois mois plus tôt, à la suite de son élection en novembre dernier.

L’incident s’est produit vers 18h45, à mi-parcours d’un town hall qui avait débuté à 18h00. Hogaboam a commencé à bredouiller avant de s’effondrer à la tribune. Brad Pike, maire d’Eagle et ancien pompier, était assis à ses côtés. Il a immédiatement entamé une réanimation cardio-pulmonaire, rejoint par le chef de la police d’Eagle, présent dans la salle. Les secours ont pris le relais à leur arrivée sur les lieux. La ville de Nampa a confirmé le décès de l’élu dans la soirée.

Les secours mobilisés, le décès confirmé dans la soirée

La cause exacte du décès n’a pas encore été officiellement communiquée. Aucun élément sur l’état de santé préalable de Rick Hogaboam n’a été rendu public par les autorités municipales de Nampa à ce stade. Hogaboam avait été élu à la mairie de Nampa à l’automne 2025, après une carrière dans le secteur privé et un engagement associatif local. Il représentait une ville d’environ 120 000 habitants, la deuxième plus peuplée de l’Idaho derrière Boise.

Publicité

La succession à la mairie de Nampa, une procédure encadrée par la loi de l’Idaho

La section 50-608 du code municipal de l’Idaho prévoit, en cas de vacance du poste de maire par décès, que le conseil municipal est chargé de désigner un successeur — issu ou non du conseil — jusqu’aux prochaines élections municipales générales. Aucune annonce officielle sur la procédure de succession n’avait été faite au moment de la publication de cet article.

Le conseil municipal de Nampa devrait se réunir prochainement pour statuer sur la continuité de la direction exécutive de la ville.