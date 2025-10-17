Elon Musk relance la bataille de la connectivité mondiale avec Starlink

Elon Musk entend repositionner SpaceX au cœur de la révolution numérique mondiale. Avec la présentation des nouveaux satellites Starlink V3, le milliardaire amorce une transformation d’envergure destinée à hisser son réseau Internet spatial à un niveau de performance encore jamais atteint.

Des satellites géants pour une puissance décuplée

Les futurs satellites Starlink V3 marquent une rupture technique majeure. Chaque appareil pèsera près de 2 000 kilogrammes, soit plus de trois fois la masse des modèles V2 Mini actuellement en service. Cette évolution s’explique par une conception entièrement revue : un bus central élargi, deux panneaux solaires rallongés et des antennes à réseau phasé de nouvelle génération capables d’émettre un signal plus puissant et plus stable.

Cette montée en taille rend les V3 incompatibles avec les lanceurs Falcon 9 utilisés jusqu’à présent. SpaceX prévoit donc d’utiliser Starship, sa fusée lourde, pour acheminer jusqu’à soixante satellites par mission — une capacité presque triplée par rapport aux lancements actuels. Lors des derniers essais, plusieurs maquettes grandeur nature ont déjà été déployées en orbite afin de valider le système de libération et de déploiement.

Un service plus rapide, moins saturé et plus global

Avec cette nouvelle génération, SpaceX ambitionne d’offrir des débits proches du gigabit par seconde, contre environ 127 Mb/s en moyenne aujourd’hui. Chaque satellite V3 devrait fournir jusqu’à 1 térabit de bande passante, soit dix fois la capacité des versions précédentes. Une telle amélioration devrait se traduire par des connexions plus fluides, même dans les zones fortement sollicitées, un enjeu crucial alors que certaines régions américaines connaissent déjà des surcharges d’accès.

Au total, la constellation V3 atteindrait une capacité descendante cumulée de 60 térabits par seconde, garantissant une meilleure répartition du trafic et une réduction notable des ralentissements. Les utilisateurs devront cependant se doter d’antennes plus performantes pour profiter pleinement de ces vitesses accrues.

Une nouvelle étape d’un projet déjà révolutionnaire

Lors de son lancement en 2019, Starlink avait déjà profondément changé la donne. En plaçant des milliers de satellites en orbite basse, SpaceX avait permis de fournir un accès Internet rapide dans des zones isolées où les infrastructures terrestres étaient inexistantes. Ce concept, longtemps considéré comme expérimental, est devenu un service concret et désormais essentiel dans plusieurs régions du monde.

La version V3 vise désormais à consolider cette réussite initiale en misant sur la puissance et la stabilité. Elon Musk veut faire de Starlink non plus seulement un projet d’inclusion numérique, mais une véritable infrastructure mondiale capable de rivaliser avec les réseaux terrestres les plus performants.

Un calendrier ambitieux sous haute surveillance

Les premiers lancements de satellites V3 sont attendus entre la fin de 2025 et le début de 2026, sous réserve des ajustements habituels. L’enjeu est considérable : Starlink représente déjà près de 70 % du chiffre d’affaires de SpaceX, un pilier économique que l’entreprise souhaite renforcer à mesure que la demande mondiale de connectivité s’intensifie.

Si les promesses de Musk se concrétisent, Starlink pourrait bien devenir la pierre angulaire d’une nouvelle ère des télécommunications, où l’Internet spatial ne serait plus un service de complément, mais une alternative crédible aux réseaux traditionnels.