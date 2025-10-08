Elon Musk se lance un nouveau défi, un domaine vraiment inattendu

Elon Musk, dirigeant de Tesla, SpaceX et xAI, représente pour certains, l’innovation, l’audace. C’est d’autant plus vrai depuis qu’il a lancé Grok, sa nouvelle IA, sur sa plateforme X (anciennement Twitter). Un outil génératif, qui répond aux questions et prompts qui lui sont envoyés.

Ce projet s’inscrit dans sa volonté de révolutionner l’accès au savoir. C’est un outil qui dépasse d’ailleurs la question de la “simple” technologie. Pour Elon Musk, il s’agit d’offrir un espace informationnel neutre… Tout du moins, dans son esprit, car X et Grok ont subi de nombreuses critiques, justement, pour un parti parfois pris.

Musk annonce son dernier projet

Pour lutter contre ce qu’il affirme être de la désinformation et la culture “woke”, Musk vient d’annoncer qu’il allait lancer, sous peu, la version bêta de Grokipedia. L’objectif de cet outil ? Proposer une source de connaissances libérée des filtres idéologiques qui peuvent avoir tendance à biaiser les définitions, les faits et les tournures.

Pour alimenter son outil, Musk souhaite d’ailleurs se baser sur Grok et sa puissance, qui permettra d’évaluer et éventuellement corriger le contenu. In fine, Grokipedia s’inscrit dans la droite ligne de ce qu’il essaie de mettre en place depuis plusieurs années, à savoir la lutte contre la polarisation de l’information, qu’il assure être désormais de gauche, voire d’extrême gauche (ses cibles préférées sont notamment les chaînes CNN ainsi que le Wall Street Journal et le NYT).

Un nouveau modèle d’encyclopédie

Contrairement à Wikipédia, dont les articles dépendent de contributions humaines et qui, de fait, peuvent être biaisés selon Musk, Grokipedia sera un modèle entièrement automatisé et open source. L’outil sera capable d’obtenir des données analysées et récupérées via des sources validées en temps réel, pour en créer une version condensée et plus claire, qui viendra alimenter les définitions et les contenus. Un contenu passé au crible, qui sera mis à jour de manière transparente. Pas de quoi convaincre ses détracteurs toutefois, qui rappellent les nombreuses dérives de l’IA Grok au cours des mois derniers.

